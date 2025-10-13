Congresul PSD care va alege noua echipă de conducere va avea loc în 7 noiembrie / Grindeanu: Voi candida la funcția de președinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD

UPDATE Ora 18.32: Președintele PSD Sorin Grindeanu a precizat, într-un P.S. „pentru cei îngrijorați” la o postare pe Facebook privind modificările la Statut, că va candida la funcția de președinte al partidului „pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD”.

„Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale”, a susținut Grindeanu.

UPDATE Ora 18.25: Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, după ședința Comitetului Politic Național, că s-a stabilit organizarea Congresului partidului în data de 7 noiembrie, iar cu o zi înainte va fi Consiliul Politic pentru a adopta modificările la Statut.

S-a stabilit că echipa de conducere va cuprinde 5 prim-vicepreședinți, 8 vicepreședinți regionali și 12 pe diverse domenii de activitate.

UPDATE Ora 17.05: Consiliul Politic Național al PSD a decis convocarea Congresului partidului în care va fi aleasă noua conducere, în data de 7 noiembrie, au declarat pentru G4Media.ro surse politice.

Știrea inițială: Consiliul Politic Național al PSD se reunește luni începând cu orele 16.00, pentru a stabili data Congresului care ar urma să aleagă noua conducere, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Potrivit acestora, Congresul ar putea avea loc la finalul lunii octombrie sau în prima săptămână din luna noiembrie.

Sorin Grindeanu asigură începând cu 20 mai 2025 interimatul funcției de președinte al Partidului Social Democrat. Marcel Ciolacu a anunțat marți, 20 mai, că își dă demisia din funcția de președinte al PSD. El a condus Partidul Social Democrat din 22 august 2020.

G4Media.ro a dezvăluit vineri că europarlamentarul Claudiu Manda are șanse mari de a fi propunerea actualului președinte interimar, Sorin Grindeanu, pentru funcția de secretar general al PSD, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Potrivit acestora, Sorin Grindeanu i-ar fi propus lui Manda să candideze pe moțiunea sa la viitorul Congres pentru funcția de secretar general, ocupată în prezent de Paul Stănescu.

Potrivit TVR Info, luni ar fi trebuit să fie o ședința coaliției, care era inițial stabilită pentru ora 10:00 și avea ca temă principală alegerile din Capitală. La presiunea USR ar fi trebuit să discute dacă dau sau nu OUG, zilele astea, ca să poate să organizeze cel târziu pe 24 noiembrie alegerile pentru Primăria Generală.

Două mari teme macină în continuare coaliția de guvernare: alegerile pentru Primăria Capitalei și reforma administrației locale.

În ciuda promisiunilor, liderii PSD, PNL, USR si UDMR nu s-au pus de acord asupra lor nici până acum. În cazul alegerilor pentru București, timpul se scurge rapid, iar termenul limită pentru a organiza scrutinul se apropie.