Senatul adoptă iniţiativa legislativă USR prin care pădurarii vor fi dotaţi cu body-cam / ”Nu trebuie să mai fie vulnerabil în faţa celor care fură lemn”

Senatul a adoptat, luni, iniţiativa parlamentarilor USR Diana Buzoianu, actual ministru a Mediului – şi Aurel Oprinoiu, prin care personalul silvic cu atribuţii de pază a pădurilor va putea folosi mijloace de înregistrare audio-video în timpul desfăşurării activităţilor de serviciu.Senatul este prima cameră sesizată, iniţiativa legislativă merge acum la Camera Deputaţilor pentru dezbateri şi vot final, transmite News.ro.

Potrivit USR, votul din Senat reprezintă un pas concret şi necesar în sprijinul celor care, zi de zi, îşi riscă viaţa pentru a proteja una dintre cele mai valoroase resurse ale României – pădurea.

”În ultimii ani, tot mai mulţi pădurari au devenit victime ale agresiunilor fizice şi verbale în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, ultimul în 2024, când a fost agresat un pădurar din cadrul Direcţiei Silvice Mehedinţi. Era momentul ca statul să le ofere instrumente moderne de protecţie şi dovadă, care să descurajeze comportamentele violente şi ilegale”, subliniază formaţiunea.

„Acest proiect este despre protecţie şi responsabilitate. Personalul silvic din România nu trebuie să mai fie vulnerabil în faţa celor care fură lemn sau încalcă în alt mod legislaţia silvică. În ultimii ani am avut prea multe situaţii dramatice, în care oameni care apărau pădurea şi-au pus viaţa în pericol. Bodycam-urile vor deveni un scut de siguranţă, dar şi un instrument modern de documentare, care va proteja atât personalul silvic, cât şi integritatea probelor în cazurile de tăieri ilegale sau agresiuni. Prin această lege, punem în aplicare acelaşi principiu de modernizare şi transparenţă pe care l-am introdus deja la Garda Naţională de Mediu. Tehnologia nu mai este un lux, ci o condiţie esenţială pentru un control eficient şi pentru o administraţie publică orientată către rezultate. România are obligaţii clare în procesul de aderare la OCDE, iar consolidarea capacităţii instituţiilor de control – inclusiv prin utilizarea bodycam-urilor şi dronelor – înseamnă mai multă credibilitate, mai multă rigoare şi un act de justiţie mai rapid. Această lege este, în fond, o investiţie în siguranţă şi în încredere. Încrederea personalului silvic că este protejat atunci când îşi face datoria şi încrederea cetăţenilor că instituţiile statului au mijloacele necesare pentru a apăra pădurile României. Legea se aplică fără excepţii, iar probele video şi foto sunt de netăgăduit. Este un pas important spre o Românie în care legea, tehnologia şi curajul merg împreună în lupta pentru protejarea mediului”, spune Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

”Această iniţiativă nu este doar o măsură tehnică, ci un semnal clar de respect faţă de munca silvicultorilor şi o declaraţie de război împotriva tăierilor ilegale şi a celor care sfidează legea. Pădurile României trebuie apărate cu fermitate, iar cei care veghează asupra lor merită să o facă în condiţii de siguranţă şi demnitate”, declară senatorul USR Aurel Oprinoiu, membru al Comisiei pentru mediu din Senat.