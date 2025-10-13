Allen Coliban (USR): Trebuie să organizăm alegeri pentru București în cel mai scurt timp / Cred că este foarte greu să intrăm într-un scenariu de candidat unic, pentru că nu mai funcţionează

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Deputatul Allen Coliban (USR) a declarat, luni, că trebuie repusă în drepturi legea şi asta înseamnă să se organizeze alegeri în cel mai scurt timp, el apreciind că, dacă va fi sau nu protocol, asta este o discuţie pe care partidele o poartă şi e normal să existe negocieri. Coliban a mai spus că în opinia sa, este foarte greu să intre într-un scenariu şi o perspectivă de candidat unic, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Este o greşeală faptul că legăm o strategie sau o perspectivă politică de aplicarea legii, pentru că suntem de 148 de zile de când Capitala nu are un primar ales, nu este ales prin vot, este un primar interimar. Legea spune că 90 de zile este perioada în care ar trebui organizate aceste alegeri, deci suntem deja de 58 de zile într-o situaţie în afara legii, ori legea nu ar trebui să fie negociată”, a spus deputatul USR Allen Coliban, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Reprezentantul USR a precizat că ”am văzut ce a însemnat această jonglerie a celor de la putere în anul 2024, când rundele de alegeri au fost schimbate şi decise din pix, astfel încât să avantajeze anumiţi competitori, tocmai cei aflaţi la putere”.

”Cred că această greşeală nu ar trebui să o repetăm. Este o greşeală care a creat foarte multă tensiune în rândul populaţiei şi care arată că atunci când ieşi la putere poţi să faci orice, că legea nu se aplică decât pentru unul. Trebuie să repunem în drepturi legea şi asta înseamnă să organizăm aceste alegeri în cel mai scurt timp”, a menţionat Coliban.

”Dacă va fi sau nu protocol, asta este o discuţie pe care normal partidele o poartă, e normal să existe aceste negocieri, la nivel politic, dar nu poate să condiţioneze organizarea alegerilor”, a adăugat deputatul USR.

”Dacă mă întrebaţi pe mine, cred că este foarte greu să intrăm într-un scenariu şi o perspectivă de candidat unic, pentru că nu mai funcţionează. Într-o democraţie, trebuie să existe o reprezentare a tuturor opţiunilor şi din punctul acesta, în condiţiile în care sunt partide cu diferenţe destul de mari la nivel ideologic, nu este o variantă care să creeze încredere”, a subliniat el.