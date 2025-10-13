Sebastian Suciu, președintele AUR Sibiu, și-a dat demisia din partid: ”E consecința curajului de a spune lucrurilor pe nume și de a nu accepta compromisuri politice”

Fost deputat AUR și actual președinte al partidului la nivel județean, Sebastian Suciu și-a anunțat demisia în urmă cu o oră pe pagina sa de Facebook, anunță Turnul Sfatului.

”Începand de azi, 13.10.2025, demisionez din funcția de Președinte al Filialei AUR Sibiu și din calitatea de membru al partidului.

Am construit filiala de la zero din 2020 cu 10 membri, misiunea a fost una complexă și plină de provocări.

A fost nevoie de competență și viziune, dar mai ales de sacrificii personale, financiare și profesionale.

Am dat la o parte confortul propriu, am neglijat familia, am renunțat la timpul liber, pentru a transforma un proiect curat în realitate, o datorie pe care mi-am asumat-o alături de oameni onești, dedicați și profund implicați”, spune el într-un mesaj pe Facebook.

Lasă să se înțeleagă o serie de compromisuri politice care i s-au cerut și cu care el nu ar fi fost de acord.

”Această schimbare nu vine dintr-o simpla alegere interioară, ci mai degrabă este consecința curajului de a spune lucrurilor pe nume și de a nu accepta compromisuri politice impuse, acestea din urmă fiind sursa tuturor problemelor din județ și din toată țara!

Rămân cu fruntea sus, fără blaturi politice, dovadă fiind o filială consolidată, un colectiv unit și un drum deschis spre continuarea construcției autentice, fără compromisuri”, a precizat Sebastian Suciu.