G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Sebastian Suciu, președintele AUR Sibiu, și-a dat demisia din partid: ”E consecința…

fostul presedinte al AUR Sibiu Sebastian Suciu
Sursa foto: Facebook / Sebastian Suciu

Sebastian Suciu, președintele AUR Sibiu, și-a dat demisia din partid: ”E consecința curajului de a spune lucrurilor pe nume și de a nu accepta compromisuri politice”

Articole13 Oct • 82 vizualizări 1 comentariu

Fost deputat AUR și actual președinte al partidului la nivel județean, Sebastian Suciu și-a anunțat demisia în urmă cu o oră pe pagina sa de Facebook, anunță Turnul Sfatului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Începand de azi, 13.10.2025, demisionez din funcția de Președinte al Filialei AUR Sibiu și din calitatea de membru al partidului.
Am construit filiala de la zero din 2020 cu 10 membri, misiunea a fost una complexă și plină de provocări.
A fost nevoie de competență și viziune, dar mai ales de sacrificii personale, financiare și profesionale.
Am dat la o parte confortul propriu, am neglijat familia, am renunțat la timpul liber, pentru a transforma un proiect curat în realitate, o datorie pe care mi-am asumat-o alături de oameni onești, dedicați și profund implicați”, spune el într-un mesaj pe Facebook.

Lasă să se înțeleagă o serie de compromisuri politice care i s-au cerut și cu care el nu ar fi fost de acord.

”Această schimbare nu vine dintr-o simpla alegere interioară, ci mai degrabă este consecința curajului de a spune lucrurilor pe nume și de a nu accepta compromisuri politice impuse, acestea din urmă fiind sursa tuturor problemelor din județ și din toată țara!

Rămân cu fruntea sus, fără blaturi politice, dovadă fiind o filială consolidată, un colectiv unit și un drum deschis spre continuarea construcției autentice, fără compromisuri”, a precizat Sebastian Suciu.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. N-a mai prins loc la ciolanul suveranist platit din subventii de la stat sau la vreo sinecura prin Parlament si demisioneaza

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.