MI5 îi avertizează pe politicienii britanici că sunt ținte ale spionajului rus și chinez

Agenția britanică de spionaj intern MI5 a emis luni o avertizare publică rară către membrii parlamentului, informându-i că sunt ținte ale spionilor din China, Rusia și Iran, care încearcă să submineze democrația țării, scrie Reuters.

Avertismentul vine la o săptămână după ce procurorii au declarat că au fost nevoiți să renunțe la procesul a doi britanici acuzați de spionaj în favoarea Chinei, deoarece guvernul britanic nu a furnizat dovezi potrivit cărora China reprezintă o amenințare la adresa securității naționale.

MI5 a avertizat politicienii și personalul acestora să fie atenți la spioni care încearcă să obțină informații de la ei prin șantaj sau atacuri de phishing, cultivând relații pe termen lung și profunde cu ei sau făcând donații pentru a le influența deciziile.

„Când state străine fură informații vitale din Marea Britanie sau manipulează procesele noastre democratice, ele nu doar ne afectează securitatea pe termen scurt, ci erodează fundamentele suveranității noastre”, a declarat directorul general al MI5, Ken McCallum.

MI5 a îndemnat politicienii să „țină evidența interacțiunilor sociale ciudate”, inclusiv cererile frecvente de întâlniri private, și să fie atenți dacă există „flatări evidente”.

În comentariile care însoțesc sfaturile adresate membrilor parlamentului, McCallum a declarat: „Toți cei care citesc aceste îndrumări sunt profund preocupați de rolul pe care îl joacă în democrația britanică. Luați măsuri astăzi pentru a o proteja – și pentru a vă proteja pe voi înșivă”.

În ianuarie 2022, MI5 a trimis o alertă cu privire la avocata Christine Lee, susținând că aceasta era „implicată în activități de interferență politică” în Regatul Unit în numele Partidului Comunist Chinez, aflat la putere.

Avertismentul a fost transmis parlamentarilor de către președintele Camerei Comunelor, care a declarat că MI5 a descoperit că Lee „a facilitat donații financiare către parlamentari în funcție și aspiranți la funcția de parlamentar în numele unor cetățeni străini cu sediul în Hong Kong și China”.

Lee a dat ulterior în judecată MI5 în încercarea de a-și reabilita numele, dar a pierdut procesul.

Deși premierul britanic Keir Starmer a încercat să dezghețe relațiile cu China de la preluarea mandatului anul trecut, Londra și Beijingul și-au adresat în repetate rânduri acuzații de spionaj, serviciile de securitate britanice avertizând asupra încercărilor Chinei de a se infiltra în comunitățile politice și de afaceri.

În cazul procesului recent abandonat, ambasada Chinei la Londra a declarat într-un comunicat: „Am subliniat încă de la început că acuzația potrivit căreia China ar fi instruit persoanele britanice relevante să „fure informații secrete britanice” este o calomnie complet fabricată și răuvoitoare, pe care o respingem cu fermitate”.