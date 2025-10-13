Papa Leon a cerut un ritual reparatoriu după ce un tânăr a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican / Altarul se află exact deasupra mormântului lui Petru, apostol și primul Papă

Papa Leon al XIV-lea a cerut personal și urgent un „rit penitențial reparatoriu” pentru a „restabili sfințenia Bazilicii Sfântul Petru și iertarea lui Dumnezeu pentru insulta comisă” după actul obscen comis vinerea trecută pe altarul mare al Bazilicii de un turist, anunță Corriere della Sera.

Tânărul a urinat, sau a încercat să o facă înainte de a fi blocat de securitate, în timp ce se dezbrăca în fața pelerinilor și a turiștilor.

Papa a cerut neapărat acest lucru într-o întâlnire privată cu cardinalul Mauro Gambetti, păstor al Bazilicii Vaticanului.

Repararea după acte obscene sau violente sau profanare este în practică obligatorie în locurile sacre pentru credința catolică. .

În timpul întâlnirii dintre Suveranul Pontif și cardinalul Gambetti, pe care surse interne apropiate Suveranului Pontif au descris-o drept cel puțin „furtunoasă”, Leon XIV, „consternat și îndurerat” i-a ordonat cardinalului să celebreze cât mai curând posibil un rit penitențial reparatoriu după actul sacrilegiu care a profanat cel mai celebru (și datorită baldachinului Bernini) altar de pe planetă, cel mai sacru din creștinism deoarece simbolizează autoritatea papală: cel „al Spovedaniei” unde tocmai numai Suveranul Pontif poate celebra Sfânta Liturghie, fiind exact deasupra mormântului lui Petru, apostol și primul Papă.

Este a treia oară în puțin mai mult de doi ani când bazilica a fost ofensată de acte sacrilege: s-a întâmplat la 1 iunie 2023, când un tânăr s-a urcat complet dezbrăcat pe altarul mare afișând o inscripție pe corp prin care cerea salvarea copiilor ucraineni.

Apoi, pe 7 februarie din acest an, un alt bărbat din România se aruncase de asemenea pe același altar, strigând fraze obscene și provocând aruncarea la pământ a șase candelabre din secolul al XIX-lea. Se pare că pentru acest ultim episod, care a avut loc când Papa Francisc era încă în viață, nu s-au făcut reparații.

Conform Caerimoniale Episcoporum, ritul penitențial reparatoriu se celebrează după acte grav insultătoare și ofensatoare la adresa bisericilor catolice. Ritul poate lua diferite forme, în funcție de gravitatea faptei și de dispozițiile episcopului sau ale preotului paroh.

În același timp, autorul gestului sacrilegiu se află încă în custodie la birourile Jandarmeriei Vaticane și, întrucât naționalitatea sa nu a fost încă dezvăluită, nu este clar dacă va fi predat autorităților italiene sau altor autorități de poliție.