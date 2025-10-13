VIDEO Petrișor Peiu, premierul desemnat al AUR, îl consideră pe Adrian Năstase ”cel mai bun premier al României” / AUR se declară partid antisistem, Năstase a fost condamnat de două ori pentru corupție

Petrișor Peiu, premierul desemnat al AUR, a declarat luni în plenul Senatului că Adrian Năstase e ”cel mai bun premier al României”. Peiu, care a și fost în trecut consilier al lui Năstase, le-a bătut obrazul parlamentarilor PSD pentru că nu i-au luat apărarea fostului premier.

”Îmi pare rău, domnilor și doamnelor de la PSD, că ați stat în bancă și ați aplaudat când acești oameni care n-au realizat nici a 10-a parte în viață din cât a realizat Adrian Năstase, n-ați avut curaj să-i luați apărarea. Să vă fie rușine! Adrian Năstase este considerat și de dușmanii săi cel mai bun premier al României. Să vă fie rușine că ați acceptat asta”, a spus Peiu la dezbaterea unei moțiuni simple împotriva ministrului USR al Economiei, Radu Miruță.

Năstase a fost premier al României în perioada 2001-2004. El a fost condamnat de două ori pentru corupție, în 2012 și 2014, în dosarele cunoscute generic drept Dosarul Trofeul calității și Dosarul Zambaccian.

Adrian Năstase a patronat un sistem politic bazat pe corupție și a atras critici inclusiv de la președintele Ion Iliescu, cel care îl promovase în anii 90 în politică.

Năstase a fost condamnat definitiv la închisoare în dosarul de corupție numit generic Zambaccian, în care judecătorii l-au găsit vinovat pentru primirea de mită de la fostul consul din China Ioan Păun – diverse bunuri din China și contravaloarea unor lucrări de construcție, în valoare de peste 600.000 de euro, în schimbul numirii și menținerii Irinei Jianu în funcția de directoare a Inspectoratului de Stat în Construcții.

Bunurile au fost introduse în țară prin utilizarea unor documente vamale false. Containerele livrate familiei Năstase conțineau termopane, pămătufuri pentru șters mașina, sacoșe din rafie, dar și statuete din bronz, pitici de grădină sau instalații sanitare.

Adrian Năstase a primit o condamnare de 4 ani de închisoare, iar soția sa – 3 ani de închisoare cu suspendare.