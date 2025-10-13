Nicolas Sarkozy, încarcerat pe 21 octombrie la o închisoare din Paris / Este primul fost șef de stat al unei țări din UE care ajunge în spatele gratiilor / Care vor fi condițiile de detenție

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a aflat luni unde și când va fi încercarat, după ce a fost condamnat la sfârșitul lunii septembrie la cinci ani de închisoare, în dosarul privind suspiciunile de finanțare libiană a campaniei sale prezidențiale din 2007, scrie France Info. El va fi încarcerat pe 21 octombrie la închisoarea Santé din Paris, a aflat France Télévisions de la surse apropiate, confirmând o informație difuzată de RTL.

El este primul fost șef de stat al unei țări din Uniunea Europeană care ajunge în spatele gratiilor. Nicolas Sarkozy a fost informat luni, 13 octombrie, de către Parchetul Național Financiar cu privire la modalitățile de încarcerare.

Președinte al Franței între 2007 și 2012, Nicolas Sarkozy a fost condamnat pe 25 septembrie pentru asociere în scopul săvârșirii de infracțiuni, pentru că a permis celor mai apropiați colaboratori ai săi să negocieze cu Libia lui Muammar Gaddafi în vederea finanțării ilegale a campaniei sale prezidențiale victorioase din 2007. Deși a făcut apel, el va fi încarcerat în baza mandatului de arestare preventivă cu executare provizorie pronunțat împotriva sa.

Avocații lui Nicolas Sarkozy pot depune o cerere de eliberare din arest încă din prima zi de detenție. Odată ce această cerere a fost depusă, justiția are la dispoziție două luni pentru a se pronunța.

Care vor fi condițiile de detenție pentru Nicolas Sarkozy?

Închisoarea din arondismentul 14 al Parisului este cunoscută pentru faptul că a găzduit între zidurile sale personalități mediatice și dispune de un cartier pentru persoanele vulnerabile, scrie BFMTV. Nicolas Sarkozy poate fi plasat în izolare sau, mai probabil, datorită vârstei sale – 70 de ani – și notorietății sale, în această zonă a închisorii.

În acest cartier, care este separat de detenția așa-numită „clasică”, sunt cazate persoanele „mediatice” sau „vulnerabile”, pentru a se evita ca acestea să fie supuse presiunilor ori violenței din partea celorlalți deținuți.

O celulă de 9 m²

În cartierul pentru persoane vulnerabile, fostul președinte va fi singur într-o celulă de 9 m² dotată cu duș, frigider și televizor.

„Celulele nu au nimic mai puțin și nimic mai mult decât celelalte celule din celelalte clădiri”, a declarat în septembrie pentru BFMTV Hugo Vitry, secretarul local FO Justice la penitenciarul La Santé.

Deși aceste secții sunt denumite în mod abuziv „secții VIP”, „nu va exista niciun tratament preferențial”, a adăugat el. Nicolas Sarkozy va putea, de asemenea, să cumpere produse de igienă sau alimente suplimentare de la cantină.

La fel ca restul populației penitenciare, fostul președinte își păstrează „drepturile la informare, vizite, corespondență scrisă și telefonică, practicarea cultului și utilizarea contului său nominal”, conform codului penitenciar.

Supravegheat îndeaproape

Fostul președinte va avea dreptul să iasă pentru „cel puțin o plimbare pe zi”, precizează Hugo Vitry. O ieșire care se face singur într-o curte izolată de restul deținuților „clasici” ai închisorii. Pentru restul deplasărilor, de exemplu pentru o vizită medicală, Nicolas Sarkozy va fi întotdeauna însoțit de un supraveghetor.

În teorie, președintele poate întâlni, în timpul ieșirilor din celulă, alți deținuți din zona persoanelor vulnerabile, dacă profilurile acestora sunt considerate compatibile cu cel al fostului ales.

Dacă directorul închisorii este de acord, fostul președinte poate solicita să participe la activități cu alți deținuți „vulnerabili”. O ipoteză care pare totuși puțin probabilă, având în vedere statutul de fost președinte al Republicii al lui Nicolas Sarkozy, pentru care securitatea ar trebui să fie întărită.