BREAKING Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, găsit vinovat de asociere în scopul…

BREAKING Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, găsit vinovat de asociere în scopul comiterii de infracţiuni

25 Sep

Fostul preşedinte al Franţei, Nicolas Sarkozy, a fost găsit vinovat de asociere în scopul comiterii de infracţiuni, joi, de Tribunalul Corecţional din Paris, în dosarul privind suspiciunile de finanţare a campaniei sale prezidenţiale din 2007 de către fostul lider libian, Muammar Gaddafi., transmite agenția de știri France Presse, citată de Agerpres.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost însă achitat de acuzaţiile de corupţie. Preşedinta tribunalului a explicat că fostul şef de stat este vinovat de asociere în scopul comiterii de infracţiuni pentru că „şi-a lăsat apropiaţii (…) să acţioneze în vederea obţinerii de sprijin financiar” din partea regimului libian.

