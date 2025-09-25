BREAKING Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, găsit vinovat de asociere în scopul comiterii de infracţiuni
Fostul preşedinte al Franţei, Nicolas Sarkozy, a fost găsit vinovat de asociere în scopul comiterii de infracţiuni, joi, de Tribunalul Corecţional din Paris, în dosarul privind suspiciunile de finanţare a campaniei sale prezidenţiale din 2007 de către fostul lider libian, Muammar Gaddafi., transmite agenția de știri France Presse, citată de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost însă achitat de acuzaţiile de corupţie. Preşedinta tribunalului a explicat că fostul şef de stat este vinovat de asociere în scopul comiterii de infracţiuni pentru că „şi-a lăsat apropiaţii (…) să acţioneze în vederea obţinerii de sprijin financiar” din partea regimului libian.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv pentru corupţie şi trafic de influenţă, va purta un an brăţără electronică. Este o premieră pentru un fost şef al statului francez
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.