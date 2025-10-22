G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Sarkozy este însoţit în închisoarea de către doi agenţi de securitate /…

Sarkozy este însoţit în închisoarea de către doi agenţi de securitate / Aceștia sunt instalaţi într-o celulă vecină

Articole22 Oct • 1.245 vizualizări 0 comentarii

Doi ofiţeri din cadrul securităţii l-au însoţit marţi pe fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy la Închisoarea Santé, la Paris, şi au fost instalaţi într-o celulă vecină, declară AFP trei surse apropiate dosarului, care confirmă astfel o dezvăluire TF1-LCI, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Contactat de AFP, Ministerul Justiţiei a trimis la Ministerul de Interne, care nu a comentat.

”Este exclus să ne asumăm cel mai mic risc în privinţa securităţii unui fost preşedinte”, a declarat una dintre cele trei surse citate, fără să ofere detalii.

”MINIMUM TREI SĂPTĂMÂNI”

Nici anturajul lui Nicolas Sarkozy nu a comentat.

”Evaluarea ameninţării ţine de competenţa exclusivă a Ministerului de Interne. În subiectul extrem de sensibil al securităţii fostului preşedinte al Republicii (Nicolas Sarkozy), înţelegeţi că nu  putem spune nimic în plus”.

Nicolas Sarkozy a sosit la închisoare marţi, la aproape o lună după ce a fost condamnat cu privire la asociere de răufăcători în dosarul libian.

”Se află aici pe o perioadă de minimum trei săptămâni sau o lună”, având în vedere că a depus o cere de eliberare, a declarat avocatul său Christophe Ingrain în faţa porţilor Închisorii Santé, după ce şi-a lăsat clientul înăuntru.

Curtea de Apel din Paris urmează să se pronunţe asupra acestei cereri de eliberare – depusă imediat după încarcerare – în termen de două luni.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cătălin Drulă spune că este candidatul USR pentru Primăria Capitalei: Am tot aşteptat stabilirea alegerilor, ca să ne facem şi noi alegerile interne, vor fi realizate în cel mai scurt timp / Colegii mei au respins semnarea unui protocol în coaliţie

Articole21 Oct • 226 vizualizări
0 comentarii

Cine sunt principalii actori și marea miză a alegerilor din Olanda / Ce șanse are extremistul Wilders / Cum s-a fragmentat viața politică: 27 de partide aliniate la start, între care un partid pentru animale, unul pentru persoane de peste 50 de ani și altul pentru sport – analiză The Guardian

Articole21 Oct • 479 vizualizări
0 comentarii

Vicepremierul Tanczos Barna: Atâta timp cât cheltuielile de funcţionare ale statului român nu scad şi nu sunt reforme care să reducă aceste cheltuieli, poate să vină orice consilier şi orice ministru, cu pixul, cu calculatorul, nu rezolvă nicio problemă

Articole21 Oct • 498 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.