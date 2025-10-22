G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Proteste violente în fața unui hotel pentru solicitanți de azil din…

Proteste anti-migranți Irlanda
Credit line: Cillian Sherlock, PA Images / Alamy / Profimedia

VIDEO Proteste violente în fața unui hotel pentru solicitanți de azil din Dublin, după presupusa agresiune sexuală asupra unei fetițe de 10 ani

Articole22 Oct • 616 vizualizări 0 comentarii

Capitala Irlandei a fost marți, 22 octombrie, scena unor confruntări între manifestanți și polițiști în fața unui hotel pentru refugiați, după presupusa agresiune sexuală asupra unei fetițe de 10 ani. Șase manifestanți au fost arestați, potrivit BFM TV.

Manifestația, la care au participat cel puțin 1.000 de persoane, a degenerat în confruntări în fața hotelului pentru solicitanți de azil din Saggart, la sud-vest de Dublin.

Polițiștii au atacat protestatarii și au folosit gaze lacrimogene pentru a-i alunga din complexul hotelier, a constatat un corespondent AFP la fața locului.

Poliția irlandeză a declarat că șase persoane au fost arestate și că agenții săi au fost victime ale „violențelor continue”, după ce protestatarii au aruncat cu cărămizi, sticle și artificii în forțele de ordine.

Un polițist a fost rănit la picior, iar protestatarii au țintit elicopterul poliției cu lasere, a precizat poliția.

Protestatarii purtau steaguri irlandeze și pancarte cu mesajul „Irish lives matter” („Viețile irlandezilor contează”) și scandau „Scoateți-i afară!”.

 

„O încălcare a obligației statului de a proteja acest copil”

Victima presupusei agresiuni sexuale era în grija statului în momentul faptelor.

Mass-media locală a relatat că bărbatul de 26 de ani acuzat de fapte era solicitant de azil și că posibila agresiune a avut loc în sau în apropierea hotelului Citywest, care găzduiește solicitanți de azil.

Mai devreme în cursul zilei, prim-ministrul irlandez, Michael Martin, a descris evenimentele ca fiind „extrem de grave și foarte, foarte serioase”.

În fața Parlamentului, el a recunoscut „furia și îngrijorarea multor oameni din toată țara față de ceea ce s-ar fi întâmplat aici”.

„Este clar că aici a existat o încălcare a obligației statului de a proteja acest copil”, a adăugat el.

Ministrul Justiției și Imigrației, Jim O’Callaghan, a „condamnat” tulburările, referindu-se la proiectilele aruncate asupra poliției.

„Din păcate, instrumentalizarea unei crime de către persoane care doresc să semene discordie în societatea noastră nu este o surpriză”, a regretat el într-un comunicat.

Irlanda și Regatul Unit au cunoscut deja în ultimii ani confruntări violente și manifestații în fața hotelurilor care găzduiesc solicitanți de azil.

În iunie, hotelurile au fost ținta unor atacuri și zeci de polițiști au fost răniți în timpul tulburărilor anti-imigranți din Irlanda de Nord, după arestarea a doi adolescenți acuzați că au încercat să violeze o tânără în Ballymena (nord).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

BREAKING România și Polonia au dejucat un complot rusesc privind trimiterea de colete explozive / SRI anunță dejucarea unei operațiuni de sabotaj instrumentată de Federația Rusă – VIDEO

Articole21 Oct • 17.281 vizualizări
2 comentarii

LIVE Nicolas Sarkozy este oficial în închisoare, o premieră în Franța / În drum spre închisoarea Santé, acesta a afirmat că un „nevinovat” va fi închis în această dimineață

Articole21 Oct • 1.002 vizualizări
0 comentarii

VIDEO UPDATE În ce condiții stau sportivii de performanță ai României în cantonamente sau la meciurile din Constanța / Imagini cu WC-uri turcești, rugină, saltele și lenjerie murdare din hotelurile Sport și Flămânda / Au fost închise de Protecția Consumatorilor

Articole, Constanța20 Oct • 1.100 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.