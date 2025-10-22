VIDEO Proteste violente în fața unui hotel pentru solicitanți de azil din Dublin, după presupusa agresiune sexuală asupra unei fetițe de 10 ani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Capitala Irlandei a fost marți, 22 octombrie, scena unor confruntări între manifestanți și polițiști în fața unui hotel pentru refugiați, după presupusa agresiune sexuală asupra unei fetițe de 10 ani. Șase manifestanți au fost arestați, potrivit BFM TV.

Manifestația, la care au participat cel puțin 1.000 de persoane, a degenerat în confruntări în fața hotelului pentru solicitanți de azil din Saggart, la sud-vest de Dublin.

Polițiștii au atacat protestatarii și au folosit gaze lacrimogene pentru a-i alunga din complexul hotelier, a constatat un corespondent AFP la fața locului.

Poliția irlandeză a declarat că șase persoane au fost arestate și că agenții săi au fost victime ale „violențelor continue”, după ce protestatarii au aruncat cu cărămizi, sticle și artificii în forțele de ordine.

Un polițist a fost rănit la picior, iar protestatarii au țintit elicopterul poliției cu lasere, a precizat poliția.

Protestatarii purtau steaguri irlandeze și pancarte cu mesajul „Irish lives matter” („Viețile irlandezilor contează”) și scandau „Scoateți-i afară!”.

The Irish, like the British, have been stabbed in the back by their own govt. They thought people would just stay silent and comply, even after a 10-year-old girl is raped by a migrant they allowed to waltz in? Enough! Get them all out!#Dublin #Irelandpic.twitter.com/fNcFSCXNQx — BLOODYRED (@trumpestfuture) October 21, 2025

🚨 LOCALS IN DUBLIN HAVE BROKEN THE POLICE BLOCKADE AT THE CITYWEST HOTEL ON HORSES🇮🇪 THIS COULD GET VERY UGLY❗️pic.twitter.com/LccTFQoOd5 — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) October 21, 2025

🚨BREAKING: Dublin is ablaze tonight Yesterday a 10 year old girl was allegedly raped by an African migrant according to Irish media Europeans have had enough. If Yes ❤️ pic.twitter.com/Q1dhM4oPin — Steven (@nogulagsagain) October 21, 2025

🚨🇮🇪 Bottles Rain Down on Irish Police this evening as they stand Guarding a Hotel filled with illegal Migrants in Dublin This is it then. People have finally had enough in Ireland. pic.twitter.com/SlaBMEHRM0 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 21, 2025

„O încălcare a obligației statului de a proteja acest copil”

Victima presupusei agresiuni sexuale era în grija statului în momentul faptelor.

Mass-media locală a relatat că bărbatul de 26 de ani acuzat de fapte era solicitant de azil și că posibila agresiune a avut loc în sau în apropierea hotelului Citywest, care găzduiește solicitanți de azil.

Mai devreme în cursul zilei, prim-ministrul irlandez, Michael Martin, a descris evenimentele ca fiind „extrem de grave și foarte, foarte serioase”.

În fața Parlamentului, el a recunoscut „furia și îngrijorarea multor oameni din toată țara față de ceea ce s-ar fi întâmplat aici”.

„Este clar că aici a existat o încălcare a obligației statului de a proteja acest copil”, a adăugat el.

Ministrul Justiției și Imigrației, Jim O’Callaghan, a „condamnat” tulburările, referindu-se la proiectilele aruncate asupra poliției.

„Din păcate, instrumentalizarea unei crime de către persoane care doresc să semene discordie în societatea noastră nu este o surpriză”, a regretat el într-un comunicat.

Irlanda și Regatul Unit au cunoscut deja în ultimii ani confruntări violente și manifestații în fața hotelurilor care găzduiesc solicitanți de azil.

În iunie, hotelurile au fost ținta unor atacuri și zeci de polițiști au fost răniți în timpul tulburărilor anti-imigranți din Irlanda de Nord, după arestarea a doi adolescenți acuzați că au încercat să violeze o tânără în Ballymena (nord).