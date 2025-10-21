O fortăreaţă militară egipteană veche de 3,5 milenii a fost descoperită în deşertul Sinai

Arheologii au descoperit o fortăreaţă militară veche de 3.500 de ani, cu un zid construit în zig-zag, în nordul deşertului Sinai al Egiptului, nu departe de coasta Mediteranei, transmite revista Live Science, citată de Agerpres.

Fortul este remarcabil de bine conservat şi are chiar rămăşiţe de cuptoare şi o bucată de aluat fosilizat pe care soldaţii cetăţii nu au avut niciodată ocazia să o coacă şi să o mănânce.

Artefactele din fortăreaţa ce acoperea o suprafaţă de aproximativ (0,8 hectare) sugerează că ar fi fost construită în timpul domniei lui Tutmes I (în jur de 1504 până în 1492 î.Hr.), a anunţat Ministerul Egiptean al Turismului şi Antichităţilor. Tutmes I a fost un faraon care a extins imperiul egiptean în Siria modernă, ceea ce ajută la explicarea locaţiei cetăţii.

Cetatea a fost descoperită la Tell el-Kharouba, un sit arheologic în apropierea unui străvechi drum militar care era cunoscut sub numele de „Calea lui Horus” sau „drumul militar al lui Horus”, zeul egiptean al cerului şi al războiului cu cap de şoim. Acest drum s-a extins peste nordul deşertului Sinai, legând delta Nilului de alte părţi ale estului Mediteranei. Pe rămăşiţele străvechii drumuri au fost găsite anterior şi alte cetăţi, se menţionează în comunicat.

Unul dintre zidurile situate în interiorul cetăţii a fost construit după un model în zig-zag de la nord la sud şi împarte secţiunea de vest a fortăreţei care a fost folosită ca zonă rezidenţială. Modelul în zig-zag „a ajutat la întărirea stabilităţii zidului şi la reducerea impactului eroziunii vântului şi a nisipului”, a declarat Hesham Hussein, subsecretarul pentru Arheologie din Egiptul de Jos şi Sinai din cadrul Ministerului Egiptean al Turismului şi Antichităţilor, care a condus echipa care a excavat situl, într-un e-mail pentru Live Science.

Unele dintre adânciturile exterioare conţineau cuptoare mici, care probabil erau folosite „pentru activităţi domestice zilnice în interiorul cetăţii”, a adăugat el.

Fortăreaţa era bine păzită. Până acum, arheologii au descoperit 11 turnuri de apărare în fort, iar unele dintre turnuri au „depozite de fundaţie” din ceramică, îngropate acolo când a început construcţia. O parte din ceramică poartă numele de Tutmes I ştampilat pe ea. În Egiptul Antic, depozitele de fundaţie erau de obicei folosite ca ofrande rituale pentru structurile nou construite.

Având în vedere dimensiunea sa, garnizoana acestui fort ar fi avut un număr mare de soldaţi. „Luând în considerare depozitele, curţile şi alte facilităţi, estimăm că garnizoana variază probabil între 400 şi 700 de soldaţi, cu o medie rezonabilă de aproximativ 500 de soldaţi”, a spus Hussein.

În cadrul fortului arheologii au descoperit şi barăcile soldaţilor. Ei au descoperit şi rocă vulcanică provenită din Insulele Egee, posibil folosită pentru construcţie, în interiorul cetăţii. Echipa caută să vadă dacă există un port în apropiere care ar fi putut ajuta la aprovizionarea garnizoanei.

„Descoperirea acestui fort este una foarte interesantă”, a spus James Hoffmeier, arheolog şi profesor la Universitatea Internaţională Trinity, care a excavat o altă fortăreaţă în deşertul Sinai, la Tell el-Borg, dar nu a fost implicat în noua descoperire.

Fortul nou descoperit şi fortul descoperit anterior de la Tell el-Borg fac „parte din drumul militar din Egipt până în Canaan, care a făcut posibil controlul Egiptului asupra coastei de est a Mediteranei timp de peste patru secole”, a declarat Hoffmeier pentru Live Science într-un e-mail.

Gregory Mumford, egiptolog şi profesor de antropologie la Universitatea Alabama din Birmingham, care nu a fost implicat în descoperirea fortului, a declarat pentru Live Science că cercetarea de pe sit „va extinde foarte mult înţelegerea noastră asupra naturii securizării de nord-est a Sinaiului de către Noul Regat al Egiptului de-a lungul „Căilor lui Horus”” şi va oferi mai multe informaţii asupra modului în care Egiptul îşi apăra flancul estic al imperiului.