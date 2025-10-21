SUA şi Australia au încheiat un acord-cadru pentru pământurile rare şi alte minerale critice

Preşedintele american Donald Trump şi premierul australian Anthony Albanese au semnat luni la Casa Albă un acord-cadru bilateral pentru extracţia şi procesarea unor minerale critice şi a pământurilor rare, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

SUA şi Australia s-au angajat la investiţii importante în sectorul respectiv în următoarele şase luni.

O fişă informativă pentru presă a părţii americane menţionează suma totală de trei milioane de dolari angajată de ambele părţi, în timp ce un comunicat australian anunţă că vor fi investiţi cel puţin un miliard de dolari dintr-un total de 8,5 miliarde pentru proiecte prioritare în Australia şi SUA.

Guvernele de la Washington şi Canberra urmează să finanţeze construcţia unei rafinării de galiu în statul Australia de Vest şi un proiect în Teritoriul de Nord, cu dreptul de a deveni acţionare în afacerile respective.

Primul din cele două proiecte urmează să furnizeze circa 10% din producţia mondială de galiu, metal esenţial pentru industria de apărare şi cea a semiconductorilor. Este implicată şi Japonia, care a acoperit până acum 50% din costuri, a precizat guvernul australian.

Al doilea proiect va asigura, la finalizare, 5% din pământurile rare din lume.

Australia s-a angajat să achiziţioneze vehicule submarine fără pilot în valoare de 1,2 miliarde de dolari, produse de compania americană Anduril, şi să primească prima tranşă de elicoptere Apache, în cadrul unui contract de 2,6 miliarde.

Casa Albă a descris acordul drept un plan pentru „obţinerea dominaţiei” în domeniul mineralelor critice şi al energiei.

Albanese a declarat că nu e vorba numai de extracţia minereurilor, ci şi de procesare, inclusiv în firme mixte americano-australiene.

Trump a promis că „în vreun an vom avea atâtea minerale critice şi pământuri rare de n-o să ştim ce să facem cu ele. Vor valora cam doi dolari”.