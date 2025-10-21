România, două gimnaste în finalele de la CM: Sabrina Voinea și Denisa Golgotă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat, marţi, în finale la sol şi bârnă, iar Denisa Golgotă în cea de la sol, la Campionatul Mondial de gimnastică din Indonezia.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Notele obținute de gimnastele din România în calificări:

Sabrina Maneca-Voinea: bârnă 13.833 (locul 3), sol 13.666 (1). La sărituri, cu 13.516, s-a clasat pe locul 9, fiind prima rezervă pentru finală.

Denisa Golgotă: sol 13.333, plus paralele 10.300, bârnă 12.833, sărituri 13.366 pentru individual-compus – 49.832 (locul 28, rezerva 3 pentru finală).

Pentru România au mai concurat marţi Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu, însă nu au trecut de calificări, transmite News.ro.

Finalele pe aparate sunt programate în zilele de 24 și 25 octombrie. Pe 24 octombrie, sol, cal cu mânere şi inele (masculin) şi sărituri, paralele (feminin); în 25 octombrie, sărituri, paralele, bară fixă (masculin) şi bârnă, sol (feminin).

Reamintim că România a cucerit ultimele medalii la CM de gimnastică în urmă cu zece ani, seceta fiind una acută. La acel moment, Marian Drăgulescu a cucerit argintul la sărituri şi Larisa Iordache bronz la individual-compus.