Colecția M.Marquise explorează siguranța eleganței clasice la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Într-un sezon dominat de ambiția designerilor români de a demonstra că Bucureștiul poate rivaliza cu marile capitale ale modei, colecția M.Marquise a venit ca o declarație de forță calculată, elegantă, impecabil finisată, dar, pe alocuri, previzibilă. Într-o atmosferă solemnă, în care lumina reflectoarelor accentua detaliile fiecărui cristal și fiecare cusătură manuală, brandul a oferit publicului ceea ce știe să facă cel mai bine: un lux liniștit, rafinat, orientat spre o clientelă fidelă care caută siguranță estetică mai mult decât experiment.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Colecția a fost, în esență, un exercițiu de echilibru între rigoare și feminitate. Siluetele bine construite, sacouri cu umeri arhitecturali, pantaloni amplu croiți, rochii scurte cu structuri corsetate au reiterat ADN-ul casei, axat pe eleganță controlată și precizie tehnică. Totuși, această perfecțiune calculată riscă, uneori, să se transforme într-un formalism fără emoție. Femeia M.Marquise este impecabilă, dar poate prea conștientă de propria imagine.

Paleta cromatică pastelată, de la roz quartz la bej champagne și mentă pal a adus o coerență vizuală binevenită, însă și o ușoară monotonie. Este o estetică sigură, dar fără un punct de risc sau o surpriză care să spargă tiparul. Într-o eră în care moda globală vorbește despre vulnerabilitate, individualitate și experiment textural, M.Marquise pare încă prinsă între dorința de a rămâne fidelă unui ideal clasic de frumusețe și nevoia de a se reinventa vizual.

Execuția tehnică, în schimb, rămâne ireproșabilă. Fiecare cusătură, fiecare aplicație manuală de perlă sau cristal este tratată cu respectul unui atelier couture. Rochiile lungi din organza și tulle, cu detalii de pene și inserții metalizate, confirmă standardul de măiestrie al brandului. Însă acolo unde designul ar fi putut provoca, prin volum, tăietură sau contrast, el alege calea siguranței. Rezultatul e o eleganță frumoasă, dar prudentă.

Lookurile inspirate din tailoring au fost, paradoxal, cele mai memorabile. Costumele pastelate, structurate cu precizie, transmit mai multă atitudine decât rochiile eterice de final. Un sacou roz prăfuit închis cu nasturi ton pe ton a fost una dintre cele mai reușite piese ale show-ului, la fel ca și smokingul ivory cu fustă matlasată, care a capturat ideea de putere feminină fără a o caricaturiza. În aceste momente, M.Marquise pare cea mai autentică, când rafinamentul nu este doar estetic, ci și conceptual.

Secvențele de seară au mizat pe siguranța clasică a brandului: rochii lungi cu trenă, corsete rigide, paiete lichide și accente de pene. Sunt piese impecabile din punct de vedere al execuției, însă prea apropiate de formula deja consacrată a casei. Lipsesc accentele de noutate, acel gest conceptual care ar putea repoziționa brandul într-o conversație mai amplă despre moda contemporană românească.

Dincolo de frumusețea indiscutabilă a colecției, rămâne întrebarea: cât mai poate funcționa modelul estetic al perfecțiunii clasice într-o epocă în care imperfecțiunea și autenticitatea devin noul lux? M.Marquise continuă să servească o clientelă care apreciază siguranța vizuală și calitatea ireproșabilă, însă riscul este acela de a rămâne captiv într-un univers static, prea puțin receptiv la energia creativă emergentă din jur.

Prezentarea de la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025 a fost, în cele din urmă, un exercițiu de confirmare, nu de explorare. Un brand care știe exact cine este, dar care pare să ezite în fața ideii de transformare. Într-o scenă de modă locală tot mai competitivă, poate că următorul pas pentru M.Marquise ar trebui să fie acela de a sparge propriul tipar, pentru că, în ciuda perfecțiunii sale, frumusețea repetată prea mult riscă să devină previzibilă.