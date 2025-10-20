”Six-seven”, cel mai nou și mai folosit argou al tinerei generații / Este blestemul profesorilor din SUA și Marea Britanie, deoarece elevii îl strigă la întâmplare

A apărut într-un cântec rap, apoi într-un episod ”South Park”, iar acum este blestemul profesorilor din SUA și Marea Britanie, iar asta pentru că elevii îl strigă la întâmplare atunci când apare rostit.

Cei trecuți de 35-40 de ani știu cum a apărut și s-a dezvoltat celebrul ”wazaaaap”, un argou care a apărut și în filele de la Hollywood. Noii adolescenți au acum o altă expresie favorită: ”six-seven”.

”Este enervant. Imaginează-ți că le spui elevilor tăi să se întoarcă la pagina 67, doar pentru ca toți să strige la tine „six-seveeeeeen!”. De ce fac copiii asta? Nici ei nu știu de ce”, scrie The Guardian.

Expresia „six-seven”, în sensul ei modern, pare să își aibă originea în piesa Doot Doot (6 7) a rapperului Skrilla din Philadelphia din 2024, în care este fie o referire la codul radio al poliției, fie la strada 67, fie la altceva.

Ea a devenit cu adevărat virală atunci când melodia a fost folosită în mod repetat pentru coloana sonoră a clipurilor video ale starului baschetului NBA LaMelo Ball, care are, din întâmplare, 6 ft 7 in (2.01 m).

Undeva de-a lungul timpului, fraza a dobândit un gest însoțitor al mâinii: două palme întoarse în sus, care se ridică și coboară alternativ, ca niște cântare.

Expresia a devenit un astfel de fenomen în SUA încât a stat la baza episodului South Park de săptămâna trecută, în care stârnește o panică morală.

Unii profesori au interzis-o, însă este de așteptat ca moda aceasta să se încheie brusc: adulții vorbesc despre asta, deci este deja suficient.