G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut și incendiat un alt bărbat au…

Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut și incendiat un alt bărbat au fost reținuți / Nu s-a putut stabili dacă victima mai trăia în momentul incendierii

Articole20 Oct • 938 vizualizări 0 comentarii

Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut cu bestialitate un bărbat, într-o localitate din judeţul Timiş, şi apoi l-au incendiat au fost reţinuţi. Procurorii anunţă că nu s-a putut stabili dacă victima mai trăia în momentul incendierii, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş a dispus, luni, reţinerea a doi bărbaţi, suspectaţi de comiterea infracţiunii de omor pe raza localităţii Ciacova.

”În noaptea de 18-19.10.2025, în timp ce se aflau în locuinţa persoanei vătămate de sex masculin, din oraşul Ciacova, jud. Timiş, cei doi inculpaţi, în urma unui conflict spontan ivit între unul dintre ei şi persoana vătămată, au agresat-o fizic pe aceasta din urmă, prin lovirea repetată cu pumnii şi picioarele în zona toracelui şi a capului. Iniţial au agresat persoana vătămată într-o încăpere, după care, fiind inconştientă, au târât-o în altă cameră, unde au continuat să o lovească în mod repetat cu pumnii şi picioarele”, au transmis, luni seară, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Aceştia au precizat că, după agresarea persoanei vătămate, inculpaţii au acoperit-o cu haine şi i-au dat foc.

”Ulterior, au părăsit locuinţa, închizând uşa încăperii în care se afla persoana vătămată, fără a se putea stabili la acest moment dacă persoana vătămată era în viaţă în momentul incendierii. Potrivit raportului medico-legal de necropsie decesul a survenit ca urmare a politraumatismului, soldat cu traumatism cranio cerebral, traumatism toracic cu fracturi de stern şi costale multiple”, mai arată procurorii,

Cei doi bărbaţi urmează să fie prezentate în data de 21.10.2025 în faţa Tribunalului Timiş, pentru a se dispune măsura preventivă a arestului, pentru o durată de 30 de zile.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un militar rus și-a omorât prin împuşcare un camarad şi apoi s-a sinucis, într-o bază militară în regiunea Moscova

Articole17 Oct • 659 vizualizări
0 comentarii

Scandal între 15 persoane, pe o stradă din Arad / Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat / Alte 2 persoane au ajuns la spital / Doi adolescenţi au fost arestaţi preventiv, alţi doi fiind plasaţi sub control judiciar

Articole9 Oct • 310 vizualizări
0 comentarii

Un tânăr din Bucureşti, cercetat penal după ce a contractat două credite pe numele iubitului pe care-l racolase pe un site de întâlniri pentru persoane gay / Pentru a-i câştiga încrederea s-a dat drept avocat

Articole9 Oct • 683 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.