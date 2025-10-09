Un tânăr din Bucureşti, cercetat penal după ce a contractat două credite pe numele iubitului pe care-l racolase pe un site de întâlniri pentru persoane gay / Pentru a-i căştiga încrederea s-a dat drept avocat

Un tânăr de 24 de ani din Bucureşti este cercetat, după ce a contractat două credite de nevoi personale, în sumă de 100.000 de lei, pe numele iubitului său, în vârstă de 28 de ani, pe care-l racolase pe un site de întâlniri pentru persoane gay. Pentru a-i căştiga încrederea s-a dat drept avocat. Ulterior s-au mutat împreună şi i-a luat iubitului telefonul, cu ajutorul căruia a luat creditele şi apoi a modificat datele de conectare în aplicaţia bancară şi a scos banii, transmite News.ro.

”Ieri, 8 octombrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Combaterea Infracţiunilor Informatice au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, şi ulterior au reţinut un bărbat, în vârstă de 24 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi fraudă informatică”, anunţă, joi, Poliţia Capitalei.

Surse judiciare au precizat că, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025, tănărul de 24 de ani ar fi abordat un bărbat de 28 de ani pe un site de întâlniri pentru persoane gay şi a început o relaţie. Pentru a câştiga încrederea, tănărul s-a dat drept avocat.

Ulterior s-au mutat înpreună şi, de pe telefonul iubitului, tănărul a intrat în aplicaţia bancară şi a contractat două credite de nevoi personale, în valoare de 100.000 de lei.

Pentru a intra în posesia sumelor de bani, suspectul ar fi modificat datele de conectare în aplicaţia bancară şi ar fi efectuat operaţiuni de retragere numerar, transferuri bancare, precum şi ordine de plată.

Suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore.