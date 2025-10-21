Turcia intenţionează să cumpere avioane Eurofighter second-hand din Qatar

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care doreşte să modernizeze flota aeriană a ţării, intenţionează să profite de o vizită preconizată pentru miercuri în Qatar pentru a discuta despre o posibilă achiziţie de avioane de luptă Eurofighter second-hand de la armata qatareză, a declarat pentru agenția de știri AFP o sursă din domeniul securităţii din Turcia, citată de Agerpres.

Şeful statului turc, care urmează să sosească marţi seara la Doha din Kuweit, va fi primit miercuri de emirul Qatarului.

„Turcia intenţionează să cumpere Eurofighter second-hand din Qatar”, a declarat sursa menţionată, sub rezerva anonimatului, întrucât nu a fost autorizată să facă vreo declaraţie în acest sens presei.

„În schimb, Turcia propune acces la avionul său de luptă de nouă generaţie, Kaan (în curs de dezvoltare) în cadrul unui eventual acord de transfer de tehnologie”, a adăugat acelaşi responsabil turc.

Negocierile între Ankara şi Doha, care a comandat în 2017 24 de avioane Eurofighter, sunt „în curs”de desfăşurare, a precizat acesta.

Exclusă din programul american F-35 din cauza unui diferend legat de achiziţionarea sistemului rusesc de apărare antiaeriană S-400, Turcia caută între altele să achiziţioneze 40 de avioane Eurofighter noi.

Dar livrarea lor necesită acceptul a patru ţări europene (Marea Britanie, Germania, Italia şi Spania) asociate pentru construcţia Eurofighter, fiecare dintre ele putând să se opună prin veto vânzării.

În realitate, potrivit unor observatori din sectorul apărării, dorinţa afişată a Turciei de a achiziţiona avioane Eurofighter are ca scop exercitarea de presiuni asupra Washingtonului pentru a fi reintegrată în programul F-35.

Pentru Turcia, ţară membră NATO, „prioritatea absolută rămân programele F-16 şi F-35”, a subliniat sursa din domeniul securităţii turce în comentariile pentru AFP.

La sfârşitul lunii septembrie, preşedintele american Donald Trump s-a declarat dispus să ridice „aproape imediat” sancţiunile americane împotriva sectorului de apărare din Turcia, după întâlnirea sa cu Recep Tayyip Erdogan, sugerând că Ankara ar putea reveni la programul F-35.

„Din cauza blocajului actual din Congresul american, este puţin probabil să se facă progrese înainte de Anul Nou”, a apreciat acelaşi responsabil turc.