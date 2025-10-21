Sorin Grindeanu: Ilie Bolojan va trebui să suporte consecințele politice ale propriilor decizii / Președintele PSD a plecat de la ședința coaliției, după ce premierul a respins ideea de a face un grup de lucru pentru pensiile magistraților

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți seară că premierul Ilie Bolojan va trebui să suporte consecințele politice ale propriilor decizii, după ce social-democratul e plecat în această seară de la o ședință a coaliției.

”Reformele din justiție sunt necesare, trebuie făcute rapid, în deplină transparență și în urma unui dialog real, cu respect față de instituțiile statului.

Toți actorii politici trebuie să colaboreze și am cerut acest lucru în numele PSD. Din păcate, unii mânați mai mult de orgoliu și mai puțin de rațiune, vor să facă aceiași pași care, în trecut, au dus la eșec — riscând de această dată un deznodământ și mai grav: respingerea pe fond.

Pot înțelege dorința lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiției. Dar e dator să înțeleagă că nu o mai poate face de unul singur. Este obligatoriu un dialog real cu toți actorii relevanți în domeniu.

Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”, a transmis Grindeanu.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a confirmat marți că Grindeanu a părăsit ședința coaliției după ce s-a respins ideea creării unul grup de lucru pentru pensiile magistraților.

„Sorin Grindeanu a propus să deblocăm această situație printr-un grup de lucru. S-a argumentat pro și contra, dar fără să ajungem la o decizie. Domnul Grindeanu a plecat de la ședința. E a treia oară când se pleacă în timpul deciziilor. Trebuie să deblocăm această coaliție.

Sunt convins că după 7 noiembrie lucrurile vor merge mai bine. Toată lumea e interesată să deblocheze coaliția. E foarte greu să dai legi atunci când actul de justiție limitează actul de guvernare, e o opinie personală”, a spus Ciucu.