Egiptul şi Turcia exercită presiuni asupra Hamasului ca să se dezarmeze, potrivit ministrului german de Externe

Qatarul, Egiptul, Turcia şi alte state arabe exercită presiuni asupra grupării islamiste palestiniene Hamas din Fâşia Gaza pentru ca această să se dezarmeze, în vederea susţinerii unei continuări a negocierilor de pace cu Israelul, anunţă luni ministrul german de Externe Johann Wadephul, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Toate aceste state nu vor ca Hamasul să continue să fie activ. Ele vor dezarmarea, iar în acest sens dispunem de un scenariu bun de presiuni, pentru că acest lucru nu va funcţiona fără presiuni”, a declarat la postul de radio Deutschlandfunk ministrul german de Externe Johann Wadephul.