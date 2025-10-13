Eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza: mii de oameni în stradă / Toți cei eliberați sunt bărbați, majoritatea tineri, cel mai în vârstă are 48 de ani / Vor fi urmați de 28 de saci cu cadavre / Trump ajunge luni în Israel

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

20 de ostatici israelieni mai sunt în viață și vor fi eliberați. Niciunul dintre bătrânii răpiți pe 7 octombrie nu a supraviețuit, iar femeile și copiii au fost toți eliberați în schimburile anterioare sau au murit.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

La ora șapte dimineața, centrul orașului Tel Aviv este plin, sunt mii de oameni care au sosit din tot Israelul pentru a asista la eliberarea celor douăzeci de ostatici pe care Hamas îi va preda Comitetului Internațional al Crucii Roșii.

Pancarte, steaguri și fotografii: și o inscripție pe muzeu: „Pace pe Israel”, relatează La Repubblica.

Lista transmisă de Hamas confirmă: sunt toți bărbați, toți tineri, cel mai în vârstă având 48 de ani. Niciunul dintre bătrânii răpiți pe 7 octombrie nu a supraviețuit, iar femeile și copiii au fost toți eliberați în schimburile anterioare sau au murit. Ei vor fi urmați mai târziu, în seara aceasta sau în zilele următoare, de 28 de saci cu cadavre.

Familiile așteaptă deja la Re’im, în baza militară special amenajată la frontiera de sud. Elicopterele sunt, de asemenea pregătite să transporte ostaticii la trei centre medicale diferite, în funcție de starea lor.

Pe paturile amenajate la baza Re’im îi așteaptă pe ostaticii eliberați o scrisoare din partea prim-ministrului. „În numele poporului Israel, bun venit acasă”, semnează Sara și Benjamin Netanyahu.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și soția sa Sara au scris de mână biletele adresate ostaticilor eliberați pentru a le ura bun venit acasă. Potrivit rapoartelor de la biroul premierului, biletul se află într-un kit pregătit pentru ostatici, care conține, printre altele, haine, un computer, un telefon mobil și o tabletă. „În numele întregului popor al Israelului, bun venit înapoi. V-am așteptat și vă îmbrățișăm”, se arată în biletul scris de premier și soția sa.

Starea de sănătate a celor care se vor întoarce este foarte îngrijorătoare aici: foștii prizonieri au povestit – iar înregistrările video și fotografiile din ultimele săptămâni au dovedit acest lucru – despre oameni emaciați și foarte slabi, unii bolnavi, alții într-o stare psihologică foarte precară.

Tot luni, la ora 9.30, Air Force One îl va aduce aici pe Donald Trump,. Avionul este programat să aterizeze la Ben Gurion.

Președintele Israelului ar dori să îi întâlnească astăzi, însă este greu de crezut că acest lucru va fi posibil, notează jurnaliștii de aici.

O pancartă uriașă care îi mulțumește președintelui american Donald Trump este afișată pe plaja din Tel Aviv.

„Mulțumesc”, scrie pe pancartă, care înfățișează silueta capului lui Trump suspendată deasupra a două dungi albastre și a Stelei lui David albastre, simbolizând steagul israelian.

Scrierea include, de asemenea, cuvântul „acasă” în engleză și ebraică.

Trump va ateriza în Israel în următoarele ore pentru a sărbători acordul dintre Israel și Hamas privind returnarea celor 48 de ostatici rămași și încetarea războiului.

Avioanele care aterizează în Israel survolează adesea plaja Tel Aviv în timp ce se apropie de aeroportul Ben Gurion, astfel încât președintele ar putea vedea cuvintele din Air Force One.