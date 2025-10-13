Bursele asiatice intră pe roșu, după noile amenințări ale lui Trump privind tarife suplimentare pentru China

Bursele asiatice evoluează pe roșu luni, 13 octombrie, investitorii fiind îngrijorați de reluarea tensiunilor comerciale dintre Washington și Beijing, după ce Donald Trump a anunțat noi taxe vamale și restricții asupra produselor chinezești, ca represalii la restricțiile decise de Beijing în sectorul foarte extrem de sensibil al pământurilor rare, scrie Le Figaro.

Hong Kong a pierdut aproape 3,5% la jumătatea sesiunii. În jurul orei 04:00 GMT, indicele Hang Seng de la Bursa din Hong Kong a scăzut cu 3,49%, la 25.373,43 puncte, în timp ce indicele compozit de la Bursa din Shanghai a scăzut cu 1,3% și cel din Shenzhen cu 2,19%. Sydney, Singapore, Seul, Taipei și Manila au înregistrat, de asemenea, scăderi semnificative. Bursa din Tokyo a fost închisă luni din cauza unei zile libere.

Președintele american a anunțat pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite vor aplica mărfurilor chinezești taxe vamale suplimentare de 100%, pe lângă cele deja în vigoare, începând cu 1 noiembrie „sau înainte”. Această rată se adaugă la cele 30% aplicate deja tuturor produselor chinezești din luna mai a acestui an, precum și la ratele aplicate anumitor sectoare specifice, cum ar fi oțelul și aluminiul, cuprul, produsele farmaceutice sau mobilierul. Produsele americane care intră în China sunt taxate cu 10%.

Trump încearcă să liniștească piețele

Donald Trump a indicat, de asemenea, că restricțiile privind exportul „tuturor programelor software strategice” către China se vor aplica la aceeași dată. El spune că reacționează la o „postură comercială extrem de agresivă” adoptată de a doua putere mondială. Joi, Beijingul a anunțat noi controale asupra exporturilor de tehnologii legate de extracția și producția de metale rare, domeniu în care este primul producător mondial. După anunțarea noilor taxe vamale, Beijingul a deplâns politicile americane „cu două măsuri” care „subminează (…) atmosfera discuțiilor economice” dintre cele două puteri.

Pe piețe, pierderile sunt însă atenuate de cuvintele mai politicoase ale președintelui american de duminică, care a asigurat că Statele Unite vor să „ajute China, nu să-i facă rău” și l-a calificat pe liderul chinez Xi Jinping drept „foarte respectat”, pe Truth Social. Această reînnoire a tensiunilor survine într-un context fragil pentru relațiile comerciale sino-americane, care au cunoscut suișuri și coborâșuri în 2025. În acest context, exporturile chineze către Statele Unite au crescut cu 8,6% în septembrie față de august, potrivit cifrelor publicate luni de autoritățile vamale chineze.