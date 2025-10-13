Mai multe ameninţări cu bombă au perturbat serviciile feroviare din Ucraina
Mai multe ameninţări anonime cu bombă au perturbat din nou serviciile feroviare din Ucraina, au declarat duminică autorităţile, relatează luni agenția de știri dpa.
Poliţia a informat că un tren de pasageri care se îndrepta spre Zaporojie a fost nevoit să oprească în satul Burştin, unde pasagerii au fost evacuaţi şi duşi la o distanţă sigură, în timp ce specialişti şi câini de urmă au verificat vagoanele în căutare de explozibili, transmite Agerpres.
După ce a fost dată undă verde, trenul şi-a reluat călătoria.
Potrivit agenţiei de ştiri UNIAN, mai multe alte trenuri din diferite regiuni au fost, de asemenea, oprite şi inspectate în urma unor ameninţări similare.
Printre acestea s-a numărat şi trenul de pe ruta Dnipro-Budapesta, care face legătura între Ucraina şi Ungaria.
Incidente similare au fost raportate în ultimele zile, deşi nu au fost găsite dispozitive explozive în niciunul dintre trenurile afectate, inclusiv pe rutele internaţionale.
Verificările au provocat însă întârzieri.
Până în prezent, autorităţile nu au oferit informaţii despre posibilele motive sau sursele ameninţărilor.
