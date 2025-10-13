A fost închis pe nedrept timp de 43 de ani în Pennsylvania. La scurt timp după eliberare, Poliția Imigrației (ICE) l-a reținut în baza unui ordin de deportare vechi de patru decenii

În dimineața zilei de 3 octombrie 2025, Subramanyam „Subu” Vedam a ieșit dinînchisoarea de stat Huntingdon din Pennsylvania, unde a fost închis timp de mai bine de patru decenii. Bărbatul în vârstă de 64 de ani și-a petrecut aproape întreaga viață adultă în spatele gratiilor pentru o crimă pe care nu a comis-o. Condamnarea lui a fost anulată cu câteva săptămâni înainte, după ce un tribunal a constatat că procurorii au ascuns dovezi care ar fi demontat cazul statului. Procurorul districtual din Centre County a retras oficial toate acuzațiile cu o zi înainte de eliberarea lui, scrie Miami Herald.

Dar Subu nu a ajuns niciodată acasă.

În timp ce se afla la pragul libertății, ofițerii de la Serviciul de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE) îl așteptau. Acționând în baza unui ordin de deportare vechi de zeci de ani, l-au reținut și l-au transferat la Centrul de Procesare Moshannon Valley, un centru de detenție al ICE din centrul statului Pennsylvania.

Familia sa, care se pregătise să-l întâmpine acasă, a aflat în schimb că Subu va rămâne în custodie – nu ca prizonier al statului, ci ca deținut al guvernului federal.

„Spre dezamăgirea noastră, Subu a fost transferat în custodia ICE și este în prezent reținut la Centrul de procesare Moshannon Valley”, a afirmat familia într-o declarație publicată pe un site web dedicat susținerii cazului lui Vedam.

„Această problemă legată de imigrație este o rămășiță a cazului inițial al lui Subu. Deoarece acea condamnare nedreaptă a fost acum anulată oficial și toate acuzațiile împotriva lui Subu au fost respinse, am cerut instanței de imigrație să redeschidă cazul și să ia în considerare faptul că Subu a fost exonerat. Familia noastră continuă să aștepte – și să tânjească după ziua în care vom putea fi din nou împreună cu el.”

Odiseea juridică a lui Subu a început în 1982, când a fost arestat pentru uciderea în 1980 a prietenului său, Thomas Kinser, în vârstă de 19 ani. Procurorii au susținut că Subu l-a împușcat pe Kinser cu un pistol de calibru 25 – o armă care nu a fost niciodată recuperată – și și-au bazat cazul în mare parte pe dovezi circumstanțiale. El a fost arestat inițial în 1982 și condamnat în anul următor, fiind în cele din urmă condamnat la închisoare pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată.

În următorii 42 de ani, Subu și-a susținut nevinovăția. Apelurile sale au fost respinse în repetate rânduri, iar cazul său a rămas în suspensie până când Pennsylvania Innocence Project s-a alăturat echipei sale de apărare. În 2022, avocații proiectului au descoperit dovezi nedivulgate anterior în dosarele Parchetului Districtual al Comitatului Centre — inclusiv un raport al FBI și note scrise de mână care sugerau că rana de glonț din craniul lui Kinser era prea mică pentru a fi fost cauzată de un glonț de calibru .25. Această revelație a subminat întreaga teorie a acuzării.

În august 2025, judecătorul Jonathan Grine de la Curtea de Apel din Centre County a decis că probele ascunse reprezentau o încălcare constituțională a dreptului la un proces echitabil. „Dacă probele respective ar fi fost disponibile la momentul respectiv”, a scris Grine, „ar fi existat o probabilitate rezonabilă ca hotărârea juriului să fi fost afectată”. O lună mai târziu, procurorul districtual Bernie Cantorna a respins acuzația de omor, afirmând că o rejudecare ar fi imposibilă și nedreaptă.

Libertatea a venit însă cu un nou pericol.

Ordinul de deportare

ICE a invocat un „ordin de deportare moștenit” din anii 1980, legat nu numai de acuzația de crimă, ci și de o condamnare anterioară pentru trafic de droguri din tinerețea lui Subu. Înainte de arestarea sa pentru crimă, la vârsta de 19 ani, el pledase vinovat pentru intenția de a distribui LSD — o acuzație pe care familia sa o descrie ca fiind o greșeală de tinerețe. Deși acea condamnare a avut consecințe asupra statutului său de imigrant, Subu, care s-a născut în India, dar a ajuns în Statele Unite la vârsta de 9 luni, nu a fost niciodată deportat, deoarece ispășea o pedeapsă pe viață.

Acum, după achitarea sa, ICE a reînviat ordinul vechi de zeci de ani.

Într-o declarație trimisă ziarului Herald, ICE a afirmat că ofițerii din Philadelphia l-au arestat pe Vedam imediat după eliberarea sa din cauza trecutului său criminal.

„În conformitate cu Legea privind imigrația și naționalitatea, persoanele care au epuizat toate căile de recurs în materie de imigrație și care au ordine de expulzare în vigoare sunt prioritare pentru aplicarea legii. ERO notează că domnul Vedam, un criminal de carieră cu cazier judiciar din 1980, este, de asemenea, un traficant condamnat pentru substanțe controlate”, a declarat ICE într-un e-mail. „Domnul Vedam va fi reținut în custodia ICE în timp ce agenția ia măsurile necesare pentru expulzarea sa, în conformitate cu toate legile aplicabile și cerințele procedurale”.

Mike Truppa, purtătorul de cuvânt al familiei, spune că această măsură a luat prin surprindere familia lui Vedam. „Sunt șocați emoțional de faptul că ar putea fi trimis într-o țară pe care nu o cunoaște”, a spus el. „Are niște strămoși în India, unde ar putea avea niște rude nominale, dar întreaga sa familie – toate relațiile sale familiale – se află aici și în Canada.”

Nepoata lui Subu, Zoë Miller Vedam, a spus că familia nu știe la ce să se aștepte din partea procedurilor de imigrare, dar continuă să spere. „A fost un drum foarte lung până la exonerarea unchiului meu. A petrecut ultimii 44 de ani în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, iar noi am luptat și l-am susținut în tot acest timp.”

Ea a adăugat că o eventuală deportare a lui Subu în India ar fi devastatoare. „India, în multe privințe, este o lume complet diferită pentru el”, a spus ea. „A părăsit India când avea nouă luni. Niciunul dintre noi nu-și poate aminti viața la nouă luni. Nu a mai fost acolo de peste 44 de ani, iar oamenii pe care îi cunoștea când a plecat în copilărie au murit. Întreaga lui familie – sora lui, nepoatele lui, strănepoatele lui – suntem toți cetățeni americani și locuim cu toții aici.”

Zoë a spus că condamnarea nedreaptă a unchiului ei l-a privat de șansa de a-și construi o viață normală și l-a lăsat nepregătit pentru exilul într-o țară pe care nu o cunoaște. „Nu a avut niciodată ocazia să lucreze în afara sistemului penitenciar”, a spus ea. „Nu a văzut niciodată un film modern, nu a folosit niciodată internetul, nu cunoaște tehnologia. A-l trimite în India la 64 de ani, singur și departe de familie și comunitate, ar însemna doar să prelungim prejudiciul cauzat de încarcerarea sa pe nedrept.”

Lupta continuă

Echipa juridică a lui Subu a depus o moțiune pentru redeschiderea cazului de imigrare și o petiție pentru suspendarea deportării în timp ce moțiunea este în curs de soluționare. Guvernul are termen până pe 24 octombrie să răspundă.

De-a lungul deceniilor, Subu și-a construit o viață liniștită în interiorul zidurilor închisorii. Din toate punctele de vedere, a fost un deținut model. A conceput și condus programe de alfabetizare, a strâns fonduri pentru Big Brothers Big Sisters și a meditat sute de colegi deținuți care doreau să obțină diploma de liceu. A devenit prima persoană din istoria de 150 de ani a instituției care a obținut o diplomă de master, finalizând cursurile prin corespondență cu o medie de 4,0.

„Adevăratul caracter al lui Subu se reflectă în modul în care și-a petrecut cei 43 de ani de închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o”, a spus sora lui, Saraswathi Vedam, într-o declarație. „În loc să cedeze în fața acestei greutăți cumplite și să-și plângă soarta teribilă, el și-a transformat închisoarea nedreaptă într-un mijloc de a-i ajuta pe ceilalți.”

La baza disputei actuale se află o chestiune de sincronizare juridică – și de umanitate. Deoarece Subu nu a fost niciodată naturalizat în mod oficial, condamnarea sa anterioară pentru trafic de droguri îl face, din punct de vedere tehnic, pasibil de deportare în conformitate cu legea imigrației din SUA. Condamnarea pe nedrept pentru crimă, acum anulată, l-a ținut în custodia statului timp de zeci de ani, înghețând efectiv acest proces. Odată cu achitarea sa, ICE susține că ordinul inițial de deportare poate fi acum executat.

Pentru apărătorii lui Subu, această logică sfidează atât echitatea, cât și decența. Guvernul îl prezintă ca pe un „criminal de carieră și traficant de droguri”. Apărarea intenționează să argumenteze că totalitatea circumstanțelor – încarcerarea pe nedrept a lui Subu, rezidența sa pe tot parcursul vieții în Statele Unite și istoricul său de reabilitare – justifică redeschiderea cazului.

Pentru nepoata sa, lupta înseamnă mai mult decât argumente juridice. „După 43 de ani în care i-a fost luată viața din cauza unei condamnări pe nedrept, trimiterea lui în cealaltă parte a lumii – într-un loc pe care nu-l cunoaște, departe de toți cei care îl iubesc – ar agrava și mai mult această nedreptate”, a spus Zoë. „Vom continua să-l sprijinim și să facem tot ce putem pentru a ne asigura că, acum că a fost în sfârșit exonerat, va putea să se întoarcă acasă, la familia sa.”