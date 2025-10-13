Sorana Cîrstea, la un pas să o detroneze pe Jaqueline Cristian în ierarhia WTA, după o nouă urcare importantă
Sorana Cîrstea a înregistrat o nouă urcare în clasamentul mondial, jucătoarea în vârstă de 35 de ani aflându-se în prezent pe 51: salt de 7 locuri. Cîrstea este la doar două locuri în urma compatrioatei Jaqueline Cristian, sportiva din România cu cea mai bună clasare din ierarhia WTA.
Jaqueline a urcat un loc până pe 47, în timp ce Sorana se află acum pe 51.
Din prima sută mondială mai face parte și Gabriela Ruse: locul 99.
Jucătoare din România în ierarhia WTA de simplu
- 47 Jaqueline Cristian 1226 puncte (+1 loc)
- 51 Sorana Cîrstea 1155 (+7 locuri)
- 99 Gabriela Ruse 746 (+1)
- 118 Anca Todoni 646 (+2)
- 123 Irina Begu 634 (-2)
- 234 Miriam Bulgaru 304
- 281 Irina Bara 239 (+2)
- 293 Gabriela Lee 225 (+3) etc
Sportive din România în ierarhia WTA de dublu
- 54 Sorana Cîrstea 1514 puncte (-1 loc)
- 73 Gabriela Ruse 1173 (-3)
- 91 Monica Niculescu 886 (-6)
- 128 Jaqueline Cristian 613 (-4)
- 163 Irina Begu 495
- 220 Irina Bara 369 (+2) etc.
Cum arată TOP 10 WTA
- 1 Aryna Sabalenka 10.400 puncte
- 2 Iga Swiatek 8.768
- 3 Coco Gauff 7.873
- 4 Amanda Anisimova 5.924
- 5 Jessica Pegula 5.183 (+1 loc)
- 6 Mirra Andreeva 4.643 (-1 loc)
- 7 Madison Keys 4.449
- 8 Jasmine Paolini 4.331
- 9 Elena Rybakina 4.113
- 10 Ekaterina Alexandrova 3.158
Cel mai important salt din partea superioară a ierarhiei: Laura Siegemund: 18 locuri, până pe 39.
Cea mai mare coborâre: Xinyu Wang: 25 de locuri, până pe 62.
