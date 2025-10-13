G4Media.ro
Sorana Cîrstea, pe terenul de joc cu ocazia turneului WTA de la Cincinnati.
Sorana Cirstea / Sursa foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sorana Cîrstea, la un pas să o detroneze pe Jaqueline Cristian în ierarhia WTA, după o nouă urcare importantă

Sportz13 Oct • 153 vizualizări 0 comentarii

Sorana Cîrstea a înregistrat o nouă urcare în clasamentul mondial, jucătoarea în vârstă de 35 de ani aflându-se în prezent pe 51: salt de 7 locuri. Cîrstea este la doar două locuri în urma compatrioatei Jaqueline Cristian, sportiva din România cu cea mai bună clasare din ierarhia WTA.

Jaqueline a urcat un loc până pe 47, în timp ce Sorana se află acum pe 51.

Din prima sută mondială mai face parte și Gabriela Ruse: locul 99.

Jucătoare din România în ierarhia WTA de simplu

  • 47 Jaqueline Cristian 1226 puncte (+1 loc)
  • 51 Sorana Cîrstea 1155 (+7 locuri)
  • 99 Gabriela Ruse 746 (+1)
  • 118 Anca Todoni 646 (+2)
  • 123 Irina Begu 634 (-2)
  • 234 Miriam Bulgaru 304
  • 281 Irina Bara 239 (+2)
  • 293 Gabriela Lee 225 (+3) etc

Sportive din România în ierarhia WTA de dublu

  • 54 Sorana Cîrstea 1514 puncte (-1 loc)
  • 73 Gabriela Ruse 1173 (-3)
  • 91 Monica Niculescu 886 (-6)
  • 128 Jaqueline Cristian 613 (-4)
  • 163 Irina Begu 495
  • 220 Irina Bara 369 (+2) etc.

Cum arată TOP 10 WTA

  • 1 Aryna Sabalenka 10.400 puncte
  • 2 Iga Swiatek 8.768
  • 3 Coco Gauff 7.873
  • 4 Amanda Anisimova 5.924
  • 5 Jessica Pegula 5.183 (+1 loc)
  • 6 Mirra Andreeva 4.643 (-1 loc)
  • 7 Madison Keys 4.449
  • 8 Jasmine Paolini 4.331
  • 9 Elena Rybakina 4.113
  • 10 Ekaterina Alexandrova 3.158

Cel mai important salt din partea superioară a ierarhiei: Laura Siegemund: 18 locuri, până pe 39.

Cea mai mare coborâre: Xinyu Wang: 25 de locuri, până pe 62.

