Sorana Cîrstea, la un pas să o detroneze pe Jaqueline Cristian în ierarhia WTA, după o nouă urcare importantă

Sorana Cîrstea a înregistrat o nouă urcare în clasamentul mondial, jucătoarea în vârstă de 35 de ani aflându-se în prezent pe 51: salt de 7 locuri. Cîrstea este la doar două locuri în urma compatrioatei Jaqueline Cristian, sportiva din România cu cea mai bună clasare din ierarhia WTA.

Jaqueline a urcat un loc până pe 47, în timp ce Sorana se află acum pe 51.

Din prima sută mondială mai face parte și Gabriela Ruse: locul 99.

Jucătoare din România în ierarhia WTA de simplu

47 Jaqueline Cristian 1226 puncte (+1 loc)

51 Sorana Cîrstea 1155 (+7 locuri)

99 Gabriela Ruse 746 (+1)

118 Anca Todoni 646 (+2)

123 Irina Begu 634 (-2)

234 Miriam Bulgaru 304

281 Irina Bara 239 (+2)

293 Gabriela Lee 225 (+3) etc

Sportive din România în ierarhia WTA de dublu

54 Sorana Cîrstea 1514 puncte (-1 loc)

73 Gabriela Ruse 1173 (-3)

91 Monica Niculescu 886 (-6)

128 Jaqueline Cristian 613 (-4)

163 Irina Begu 495

220 Irina Bara 369 (+2) etc.

Cum arată TOP 10 WTA

1 Aryna Sabalenka 10.400 puncte

2 Iga Swiatek 8.768

3 Coco Gauff 7.873

4 Amanda Anisimova 5.924

5 Jessica Pegula 5.183 (+1 loc)

6 Mirra Andreeva 4.643 (-1 loc)

7 Madison Keys 4.449

8 Jasmine Paolini 4.331

9 Elena Rybakina 4.113

10 Ekaterina Alexandrova 3.158

Cel mai important salt din partea superioară a ierarhiei: Laura Siegemund: 18 locuri, până pe 39.

Cea mai mare coborâre: Xinyu Wang: 25 de locuri, până pe 62.