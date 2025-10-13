G4Media.ro
Ucraina acuză Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică a…

sursa foto: Energoatom

Ucraina acuză Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică a centralei din Zaporojie cu reţeaua ucraineană pentru a o conecta la reţeaua electrică a Rusiei

Articole13 Oct • 129 vizualizări 0 comentarii

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, a acuzat duminică Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică externă cu centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub control rusesc, pentru a o conecta la reţeaua electrică a Rusiei, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Andrii Sibiga a declarat că Moscova încearcă să testeze reconectarea uzinei la reţeaua energetică a Rusiei.

Ucraina şi-a exprimat temeri în repetate rânduri că Moscova va încerca să redirecţioneze producţia centralei către reţeaua Rusiei. Însă oficialii ruşi au negat orice intenţie de a încerca repornirea centralei, ocupată de forţele ruse încă din primele săptămâni ale invaziei lor în februarie 2022.

Centrala nu produce energie electrică în acest moment, dar nici nu mai are o sursă externă de energie electrică de aproape trei săptămâni. Administraţia actuală a centralei a recurs la generatoare diesel de urgenţă pentru a asigura energia necesară menţinerii combustibilului „la rece” în interiorul instalaţiei şi pentru a preveni topirea acestuia.

„Rusia a întrerupt intenţionat conexiunea centralei cu reţeaua ucraineană pentru a testa forţat reconectarea la reţeaua rusă”, a scris Sibiga pe platforma X în limba engleză. El a denunţat o „tentativă de furt a unei instalaţii nucleare ucrainene paşnice”.

„Moscova încearcă să păcălească AIEA şi întreaga comunitate tehnică şi diplomatică pretinzând că problema este cauzată de altcineva decât de ea însăşi”, a spus Sibiga, referindu-se la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, cu sediul la Viena.

Kievul şi Moscova s-au acuzat reciproc de bombardamente care au dus la întreruperea alimentării din exterior a centralei.

AIEA, agenţie nucleară a ONU, a declarat săptămâna trecută că procesul de restabilire a legăturii externe era în curs şi a solicitat în repetate rânduri ambelor părţi să se abţină de la acţiuni care compromit siguranţa nucleară.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în discursul său video în noaptea de duminică spre luni că Rusia nu este interesată să restabilească securitatea centralei. El a afirmat că AIEA trebuie să adopte „o poziţie mai clară şi onestă”.

Rusia nu a reacţionat deocamdată la aceste acuzaţii ale Ucrainei.

Agenţia de presă Interfax l-a citat săptămâna trecută pe viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, care a declarat că nu există motive pentru repornirea centralei nucleare de la Zaporojie în acest moment, în absenţa unei surse externe de energie electrică. Înainte de aceasta, compania nucleară de stat rusă Rosatom afirmase că se pregăteşte să repună în funcţiune centrala.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

