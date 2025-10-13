Dan Voiculescu vrea să descopere secretul tinereții fără bătrânețe. Fundația sa, partener la un eveniment despre alimentația care „prelungește viața”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Dan Voiculescu (79 ani) pare tot mai preocupat de tema longevității și a „alimentației viitorului”. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este partener științific al RO.aliment SHOW 2025, cel mai mare eveniment dedicat industriei alimentare din România, care are loc între 13 și 15 octombrie, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Timp de trei zile, cercetători, profesori și specialiști în nutriție dezbat cum mâncarea poate deveni cheia unei vieți mai lungi și mai sănătoase — un subiect care îl pasionează vizibil pe fondatorul fundației, Dan Voiculescu. De altfel, în ultimii ani, fundația sa a finanțat mai multe proiecte științifice despre „longevitate”, „îmbătrânire sănătoasă” și „alimentația anti-aging”.

Obsesia pentru „viață lungă și calitate” pare să-l așeze pe Voiculescu în aceeași categorie cu lideri globali preocupați de același subiect, precum Vladimir Putin sau Xi Jinping — doar că varianta românească preferă ciorba de legume și kefirul în locul laboratoarelor militare.

Unul dintre momentele centrale ale evenimentului este panelul „de Bun Gust”, în care experți români discută despre cum alimentele ultra-procesate afectează îmbătrânirea organismului, despre rolul microbiomului intestinal și despre ingredientele considerate „pro-longevitate”. Pe scurt, cum putem mânca astfel încât să trăim mai mult — fără să ne plictisim de salată.

Organizatorii îi invită chiar și pe vizitatori să se implice, trimițând idei pentru „alimente anti-aging” originale și sustenabile.

La eveniment participă prof. dr. Dan Vodnar, președintele Senatului USAMV Cluj, și Alexandru Cîrîc, directorul general al ICA Research & Development. În total, peste 100 de companii și instituții academice din România și din străinătate sunt prezente la Cluj.

Context

ANAF a recuperat doar suma de 43.872.207 lei (8,8 milioane de euro) din prejudiciul de peste 60 de milioane de euro din dosarul ICA al mogulului Antenelor, Dan Voiculescu, potrivit unui răspuns oficial al ANAF la solicitarea G4Media.ro din noiembrie anul trecut. La acea dată, executarea recuperării prejudiciului era deja suspendată de instanțe.

În plus, ANAF a vândut și turnul Grivco cu alte 9 milioane de euro. Așadar, în total, ANAF a recuperat în jur de 18 milioane de euro din prejudiciul de 60 de milioane de euro și produsul infracțiunii (imobilele confiscate evaluate la peste 20 de milioane de euro).

Potriit mai multor experți consultați de G4Media.ro, probabilitatea ca decizia definitivă în cazul lui Dan Voiculescu să fie anulată a crescut după ce, pe 11 septembrie 2025, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Lia Savonea, a admis plângerile Grivco şi ale altor inculpaţi condamnaţi din dosarul lui Dan Voiculescu împotriva deciziei de clasare a plângerii penale formulate de aceştia împotriva fostei judecătoare Camelia Bogdan.

În motivarea deciziei, judecătoarea Savonea a încercat să explice că fosta judecătoare Camelia Bogdan ar fi comis infracțiunea de abuz în serviciu atunci când l-a condamnat pe Voiculescu întrucât ar fi aplicat legislația europeană în materie de confiscare, deși nu era transpusă în legislația română și se aplica pentru viitor.