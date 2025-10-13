GALERIE FOTO Ateliere de arhitectură și proiecție imersivă educativă pentru copii, la Cazinoul din Constanța, începând din 21 octombrie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cazinoul din Constanța anunță deschiderea atelierilor de arhitectură și a unei proiecții emersive educative pentru copii, la data de 21 octombrie 2025, transmite Info Sud-Est.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

De la redeschiderea oficială, Cazinoul a atras peste 170.000 de vizitatori, potrivit sursei citate.

„Cazinoul din Constanța anunță lansarea programelor educaționale pentru toamnă. Astfel, cei mici vor putea descoperi în cadrul atelierului “Arhitect pentru o zi” întreaga poveste a Cazinoului și, prin intermediul unei proiecții imersive, vor călători în lumea fascinantă a marelui explorator român Emil Racoviță”, se arată într-un comunicat de presă.

Vârsta recomandată pentru participare este de peste 6 ani, iar înscrierile sunt deschise pentru grupuri la adresa [email protected] de marți până vineri, iar pentru zilele de sâmbătă și duminică se pot face rezervări în regim individual direct pe [email protected] sau la casierie, în limita disponibilității. Toate detaliile despre durata atelierelor și a proiecției imersive, tarifele de acces și programul de vizitare sunt disponibile la secțiunea dedicată la adresa www.cazinoul.com/ateliere-si-imersiv/. Ateliere și proiecția imersivă se deschid oficial spre participare pe 21 octombrie, potrivit sursei citate.

Atelierul de arhitectură

Atelierul denumit sugestiv „Arhitect pentru o zi” îi familiarizează pe toți cei curioși cu povestea construcției și restaurării Cazinoului din Constanța. Acesta urmărește aspecte legate de istoria clădirii simbol al orașului, cu accent pe elementele decorative, mitologie și simbolistică. Atelierele se adresează atât copiilor de peste șase ani, cât și tuturor celor care vor să experimenteze o formă de învățare aplicată și dinamică, transmite echipa Cazinoului din Constanța.

„Prin jocurile interactive propuse – construcția unei machete, realizarea unui vitraliu, puzzle-uri 3D și exerciții grafice, dar și prin vizita însoțită de discuții și jocuri – instructorii și profesorii vor putea să ofere un moment de activități dinamice, aducând împreună elemente de stimulare cognitivă și emoțională. Astfel, atelierul debutează cu o prezentare care explică etapele principale ale restaurării și oferă o imagine de ansamblu asupra Cazinoului în forma sa originală din 1910. Participanții vor lucra pe grupe la un joc esențializat de volume printate 3D la scară mică, prin care vor descoperi modul în care clădirea s-a transformat de-a lungul timpului. Prin acest exercițiu, participanții înțeleg cum lucrează arhitecții care proiectează și gândesc spațiile. Ulterior, atenția se concentrează pe detaliile decorative. Participanții își vor crea, pe rând, propriile vitralii, vor lucra la reconstruirea unei frize decorative sau vor reproduce un fragment din pictura murală originală a Cazinoului în urma unui exercițiu creativ. Atelierul cuprinde și un tur ghidat al Cazinoului care pune accent pe arhitectura clădirii. Astfel, la începutul traseului, fiecare participant primește un set cu materiale educative sub forma unui joc magnetic menit să transforme vizita într-o experiență interactivă de învățare aplicată”, se arată în comunicatul de presă.

Program și tarife acces atelier Arhitect pentru o zi

Zilnic, de marți până vineri , în intervalele orare 10:00 – 13:00 și 14:00 – 18:00 (ultimele ateliere începând la 12:00, respectiv 17:00)

, în intervalele orare (ultimele ateliere începând la 12:00, respectiv 17:00) Durata: aproximativ 1 oră și jumătate

Preț persoană pachet: 70 lei (include ateliereul de arhitectură și turul ghidat)

La un grup de minim 15 copii, însoțitorul beneficiază de gratuitate.

Accesul grupului se face pe bază de rezervare la [email protected] și tariful se va achita direct la casierie.

Weekendul este destinat atelierelor individuale (se pot înscrie copii sau adulți care nu fac parte dintr-un grup organizat), începând de la 10:30, respectiv 12:00

este destinat atelierelor individuale (se pot înscrie copii sau adulți care nu fac parte dintr-un grup organizat), începând de la 10:30, respectiv 12:00 Durata: aproximativ 45 de minute

Preț persoană: 50 lei

Acest tarif include numai participarea la atelier, fiind necesară achiziționarea unui bilet separat pentru vizitarea celorlalte spații ale Cazinoului, în afară de cel în care se desfășoară atelierul. Tariful pentru ateliere este același și pentru părinți.

Rezervările se pot face pe www.cazinoul.com sau direct de la casierie, în limita disponibilității.

PROIECȚIE IMERSIVĂ: MARELE EXPLORATOR EMIL RACOVIȚĂ

Toți cei pasionați de aventură pot descoperi povestea fascinantă a savantului și exploratorului Emil Racoviță într-un film animat de aproximativ 20 de minute, conform echipei Cazinoului. „Proiecția panoramică 360° transformă întreaga experiență într-o călătorie multisenzorială și educativă, potrivită pentru toate vârstele. Povestit chiar din perspectiva savantului român pentru a spori caracterul imersiv, proiecția urmărește principalele etape din viața și cariera marelui explorator: copilăria și formarea sa, întâlnirea cu Ion Creangă sau Grigore Antipa, expediția cu nava Belgica în Antarctica sau activitatea de scafandru și cercetările prin care a fondat biospeologia. Proiecția îmbină armonios narațiunea biografică cu imagini spectaculoase, oferind publicului o experiență captivantă despre parcursul fascinant al lui Emil Racoviță într-o experiență imersivă unică, ce îmbină educația, aventura și emoția descoperirii”, transmite sursa citată.

Program și tarife proiecție imersivă