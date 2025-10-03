VIDEO Cafeneaua de la Cazinoul din Constanța ar putea fi deschisă până la începerea sezonului estival 2026

Cafeneaua din interiorul Cazinoului din Constanța ar putea fi deschisă până la începerea noului sezon estival de anul viitor, a precizat conducerea monumentului istoric, transmite Info Sud-Est.

„Sper ca înaintea începerii sezonului estival să avem o cafenea care să fie o parte integrată din experiența din Cazino și care să ne sprijine să dezvoltăm proiecte împreună”, a spus directoarea Cazinoului, Anamaria Mișa, joi, în cadrul unei conferințe de presă.

Ea a precizat că la începutul săptămânii viitoare va fi lansată licitația pentru închirierea spațiului. După lansarea licitației urmează două luni, timp în care firmele ofertante vor avea timp „să își realizeze proiectul de reamenajare conform caietului de sarcini”, a mai adăugat Anamaria Mișa.

Consiliul Local Constanța a adoptat la sfârșitul lunii septembrie 2025, proiectul prin care este scos la licitație spațiul aflat în Cazinoul din Constanța, unde va fi deschisă cafeneaua. Prețul pentru a fi închiriat pornește de la 11.000 de euro pe lună, cu TVA, conform proiectului.

Spațiul va putea fi închiriat pe o perioadă de 4 ani, în vederea promovării imaginii Cazinoului Constanţa, precum şi a atragerii de venituri pentru administrarea şi exploatarea imobilului, după cum scrie în caietul de sarcini.

Cafeneaua din monumentul istoric proaspăt reabilitat va fi amenajată chiar la parterul clădirii, pe partea dinspre mare. În acest spațiu se va servi cafea de specialitate, ceaiuri, sucuri naturale, băuturi răcoritoare şi băuturi alcoolice, precum şi produse de patiserie şi deserturi artizanale, cât și mancare rece. Nu va fi preparată și servită mâncare, se arată în document. Cafeneaua are o capacitate estimată de 120-150 de locuri la interior și aproximativ 200 de locuri pe terasă, în funcție de modul de amenajare.

Înăuntru va fi permisă amenajarea unui mobilier contemporan, cu linii simple și curate, un mobilier cu ornamente istorice inspirate direct din stilul art nouveau sau neoclassic. Identitatea vizuală a spaţiului închiriat trebuie sa fie complementară cu cea a Cazinoului, mai scrie în document. Totodată, va fi interzisă etalarea unor branduri de băuturi și țigări pe mobilier și umbrele.

În acest spațiu este recomandată organizarea unor evenimente orientate spre publicul larg, comunitatea locală, evenimente culturale, cum ar fi concerte de jazz, folk, chitară, ori expoziții de artă, seri de cinema, concerte acustice de vară, dar și degustări tematice sau sesiuni de storytelling. Orice alte tipuri de evenimente trebuie aprobate de societatea care administrează Cazinoul din Constanța – Patrimoniu Constanța Litoral SRL.

