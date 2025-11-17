Luni, 17 noiembrie, este ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei / 8 candidați s-au înscris până acum în cursa pentru funcția de primar general
Luni, 17 noiembrie, este ultima zi când pot fi depuse candidaturi pentru funcția de primar general al Bucureștiului.
Candidaturile rămân definitive în data de 23 noiembrie, iar în 2 decembrie sunt tipărite buletinele de vot.
Alegerile au loc pe 7 decembrie.
Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt alegeri parțiale, pentru restul de mandat care se încheie în vara anului 2028. Scrutinul trebuie organizat după ce Nicușor Dan, ales primar general în iunie 2024, a fost ales în funcția de președinte al României în 2025.
Pentru alegerile parțiale, legea prevede termene reduse la jumătate pentru tot procesul față de scrutinul organizat la termen.
Campania electorală are doar 15 zile și se încheie în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, la ora 7.00.
Candidaturile depuse până în prezent la Primăria municipiului Bucureşti:
Eugen Teodorovici (independent)-fost ministru al Finanţelor
Daniel Băluţă (PSD)
Ciprian Ciucu (PNL)
Cătălin Drulă (USR)
jurnalista Anca Alexandrescu, susținută de AUR
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe
Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli
Actorul George Burcea, din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT)
