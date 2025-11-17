Riscuri majore pentru cei care folosesc băile termosulfuroase din Băile Herculane ca un SPA / „Sunt boli care se pot reactiva datorită radioactivității apei” / „Îmbăierea în cădițele cu apă termosulfuroasă nu este recreativă”

Celebrele cădițe termosulfuroase în aer liber, aflate pe malul Cernei, rămân una dintre cele mai căutate atracții ale stațiunii Băile Herculane. Deși sunt considerate de mulți turiști un mod gratuit de relaxare, specialiștii atrag atenția că aceste ape sunt, de fapt, ape de tratament, nu de agrement, iar folosirea lor incorectă poate provoca riscuri serioase pentru sănătate, scrie Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Avertismentul vine din partea kinetoterapeutului Antonio Petru Guran, specialist în recuperare din stațiunea de pe Valea Cernei, care atrage atenția asupra utilizării necorespunzătoare a apelor termosulfuroase.

Kinetoterapeutul subliniază clar: îmbăierea în cădițele cu apă termosulfuroasă nu este recreativă.

„Este apă de tratament, strict de tratament, se face doar cu prescripție medicală și recomandarea unui medic specialist. Apa de agrement o găsim în resorturi, unde nu există hidrogen sulfurat.” – Antonio Petru Guran

Mulți turiști aleg cădițele pentru că sunt gratuite, dar acest „avantaj la buzunar” vine cu riscuri majore, spune specialistul.

Antonio Petru Guran atrage atenția asupra principalelor pericole:

Depășirea timpului de expunere

Turiștii stau în apă 2–4 ore, deși recomandarea medicală este clară:

„O cură corectă înseamnă 15–20 de minute. Nu 2–3 ore. Este total contraindicat.”

Consum de alcool în apa cu sulf

„Consumul de băuturi alcoolice în apă cu sulf nici nu ar trebui să existe.”

Alcoolul amplifică vasodilatația, iar combinat cu temperatura ridicată și compușii sulfurici poate produce leșin, tensiune scăzută sau colaps.

Reactivarea unor boli existente

Apele termale au un anumit nivel de radioactivitate naturală, responsabilă de efectul lor antiinflamator.

„Sunt boli care se pot reactiva datorită radioactivității apei.”

Mediu necontrolat și lipsă de supraveghere

„80% dintre turiști nu respectă timpii de îmbăiere. Nu este apă obișnuită, caldă.”

De ce sunt eficiente apele cu sulf?

Beneficiile terapeutice ale apelor din Băile Herculane sunt reale, dar doar în condiții controlate.

„În piele există dermatan sulfat și keratan sulfat. Când primesc hidrogenul sulfurat din apă, se activează procesul de regenerare și curățare a pielii.”

Însă acest efect se obține doar prin terapie medicală corectă, nu prin expunere excesivă.

Recomandările specialiștilor pentru turiști, date de către kinetoterapeutul Antonio Petru Guran:

folosiți băile numai cu prescripție medicală

consultați un medic balneolog înainte de tratament

dacă nu există medic în zonă, limitați băile la 15–20 de minute

nu consumați alcool în apropierea sau în timpul băilor

respectați recomandările profesioniștilor în balneologie

„Sunt medici cu 35–40 de ani experiență în balneologie, care nu au făcut niciodată abuz de recomandări. Consultați cu încredere un medic balneolog.”

Băile termosulfuroase din Băile Herculane sunt o resursă naturală prețioasă, cu efecte terapeutice recunoscute, dar doar atunci când sunt folosite corect, într-un regim medical. Transformarea lor în SPA gratuit poate duce la consecințe grave pentru sănătate.