Președintele Nicușor Dan se întâlnește azi cu Enrico Letta, fostul premier italian autor al unui raport care a criticat dur politicile economice ale UE și a recomandat schimbări dramatice

Președintele Nicușor Dan se întâlnește azi la Palatul Cotroceni la ora 16.30 cu Enrico Letta, fostul premier italian care a semnat raportul „Much More than a Market” pe tema viitorului Pieței Unice Europene, cerut de Comisia Europeană, potrivit Administrației Prezidențiale.

Raportul lui Letta, la fel ca și cel semnat Mario Draghi, a criticat dur unele politici economice și de mediu ale UE și a recomandat schimbări dramatice pentru ca Europa să își păstreze competitivitatea.

Cercetarea realizată de Enrico Letta în 2024 a evidenţiat frânele structurale din UE: creştere economică lentă, birocraţie excesivă, costuri ridicate ale energiei şi o piaţă unică fragmentată.

În raportul său, analizat de Economedia, Enrico Letta a indicat trei direcții pentru economia europeană în următorii 10 ani:

continuarea tranziției ecologice și digitale

continuarea extinderii UE, prin stabilirea unei direcții clare de integrare a noilor membri în UE

necesitatea de a consolida securitatea UE, care va implica poziții și decizii mai exigente în domeniul apărării.

Pe piața financiară, Letta propune un plan ambițios de încheiere a Uniunii piețelor de capital (CMU), un proiect de integrare a piețelor bursiere din cele 27 de state membre, care a mai fost dezbătut de-a lungul anilor, dar neacceptat până acum.

Integrarea piețelor financiare ar fi necesară pentru ca companiile să poată strânge bani pentru noi proiecte de energie regenerabilă de la investitori în acțiuni, obligațiuni și capital de risc, în loc să se bazeze în principal pe împrumuturi bancare. Oficialii UE afirmă că Europa are economii private în valoare de 33 trilioane de euro, mai multe decât Statele Unite, însă o parte substanțială dintre ele părăsesc UE și se duc să finanțeze economia americană.

Astfel, este necesară o canalizare a acestor fonduri pentru a investi în sectoarele strategice din cadrul blocului.

Raportul fostului premier italian a venit într-un moment în care deficitul UE faţă de Statele Unite s-a adâncit, iar datele FMI arată o scădere a ponderii UE în PIB-ul global (în termeni de paritate a puterii de cumpărare) de la 27,5% în 1980 la 14,1% în 2025.

Letta a declarat în 2024 că o mai mare integrare europeană este o chestiune de supraviețuire în economia globală.

UE trebuie să își integreze piețele financiare, energetice și de telecomunicații, altfel riscă să își piardă „securitatea economică” și să rămână în urma SUA și a Chinei, a avertizat autorul unui nou raport.

„Problema este că, în această lume nouă, suntem prea mici. Iar dacă nu ne integrăm, vom intra în declin”, a declarat Letta.

Ponderea economică a UE este în scădere, reprezentând doar 13,3% din produsul intern brut mondial, față de peste 20% în 1993, când a fost înființată piața unică. Puterea economică a celor 440 de milioane de consumatori ai săi este depășită de SUA și China, iar India nu este cu mult în urmă.

Letta se va folosi de raportul său pentru a argumenta că Bruxelles-ul trebuie să folosească următorii cinci ani pentru a continua integrarea piețelor naționale de servicii financiare, energie și telecomunicații. De asemenea, el va solicita modificarea normelor UE privind fuziunile pentru a permite o mai mare consolidare a pieței.

Integrarea în aceste domenii ar contribui, de asemenea, la deblocarea mai multor fonduri private pentru prioritățile politice ale Europei, cum ar fi ecologizarea economiei, extinderea aderării la UE la Ucraina, Moldova și Balcanii de Vest și creșterea cheltuielilor pentru apărare.

„Dacă nu suntem capabili să dăm un răspuns la întrebarea cum să finanțăm tranziția ecologică, extinderea și noile nevoi de securitate, ar fi foarte, foarte complicat să evităm o reacție socială și politică”, a spus Letta într-un interviu din 2024 pentru Financial Times.