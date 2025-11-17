G4Media.ro
Vremea se răcește începând de luni: ploi în toată țara și ninsori…

sursa foto: Unsplash/ Erik Witsoe

Vremea se răcește începând de luni: ploi în toată țara și ninsori la munte

Articole17 Noi 0 comentarii

Va ploua în toată țara, iar la munte va ninge și se va depune strat de zăpadă, potrivit unei informări emise de Administrația Națională de Meteorologie, transmite MEDIAFAX.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

Informarea, valabilă de luni de la ora 12.00 până joi la ora 10.00, vizează ploi importante cantitativ, ninsori la munte, precipitații mixte, intensificări ale vântului și vreme rece.

În după-amiaza și seara zilei de luni, în Banat și Crișana, vor fi averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, apoi va ploua în cea mai mare parte a țării. Pe întreg intervalul se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

În noaptea de marți spre miercuri va ninge în toată zona montană unde se va depune strat de zăpadă, iar în zonele mai joase din centru și est vor fi precipitații mixte.

Local și temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafale în general de 40…60 km/h.

Marți vremea se va răci accentuat în vestul, nordul, centrul și nord-estul țării, iar miercuri și în restul teritoriului.

Meteorologii au emis și o avertizare Cod galben de vânt, valabilă de luni de la ora 12.00 până marți la ora 6.00. Acesta va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50…60 km/h și izolat de 70 km/h. În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

