Vremea se răcește începând de luni: ploi în toată țara și ninsori la munte

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Va ploua în toată țara, iar la munte va ninge și se va depune strat de zăpadă, potrivit unei informări emise de Administrația Națională de Meteorologie, transmite MEDIAFAX.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Informarea, valabilă de luni de la ora 12.00 până joi la ora 10.00, vizează ploi importante cantitativ, ninsori la munte, precipitații mixte, intensificări ale vântului și vreme rece.

În după-amiaza și seara zilei de luni, în Banat și Crișana, vor fi averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, apoi va ploua în cea mai mare parte a țării. Pe întreg intervalul se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

În noaptea de marți spre miercuri va ninge în toată zona montană unde se va depune strat de zăpadă, iar în zonele mai joase din centru și est vor fi precipitații mixte.

Local și temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafale în general de 40…60 km/h.

Marți vremea se va răci accentuat în vestul, nordul, centrul și nord-estul țării, iar miercuri și în restul teritoriului.

Meteorologii au emis și o avertizare Cod galben de vânt, valabilă de luni de la ora 12.00 până marți la ora 6.00. Acesta va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50…60 km/h și izolat de 70 km/h. În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.