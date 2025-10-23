G4Media.ro
VREMEA Vânt puternic până vineri seară, în mai multe dintre regiunile ţării…

vant puternic, cod galben
sursa foto: Unsplash/ Mark König

VREMEA Vânt puternic până vineri seară, în mai multe dintre regiunile ţării şi la munte / În zonele înalte, rafalele pot depăşi 120 de kilometri la oră

Meteorologii au emis avertizări cod galben de vânt puternic, începând de joi seară, fiind vizate mai multe dintre regiunile ţării şi zona montană, unde rafalele vor depăşi 120 de kilometri la oră, transmite News.ro.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în intervalul 23 octombrie, ora 21 – 24 octombrie, ora 10, este cod galben de intensificări ale vântului în Banat, Crişana, Carpaţii Occidentali şi în cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali.

”În Banat şi Crişana vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h. În Carpaţii Occidentali şi în cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…110 km/h”, au prefcizat meteorologii.

În cursul zilei de vineri, în intervalul 10.00 – 21.00, codul galben de vânt puternic va viza mai multe zone, respectiv Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, vestul şi sudul Olteniei şi în zona de munte.

”Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h”, au precizat meterologii.

Aceştia anunţă că intensificări de vânt vor mai fi şi în restul ţării, cu viteze de 40…50 km/h.

