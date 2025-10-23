G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Percheziții DNA în Brașov, este vizată conducerea Direcției de Sănătate Publică

poliția, mascați, percheziții
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Percheziții DNA în Brașov, este vizată conducerea Direcției de Sănătate Publică

Articole23 Oct 0 comentarii

Procurorii DNA efectuează joi 18 percheziții în Brașov, într-un dosar în care este vizată conducerea Direcției de Sănătate Publică Brașov, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit surselor citate, este vorba despre un caz de luare de mită, dare de mită și folosire de informații ce nu sunt destinate publicității.

Vom reveni cu amănunte

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.