Percheziții DNA în Brașov, este vizată conducerea Direcției de Sănătate Publică
Procurorii DNA efectuează joi 18 percheziții în Brașov, într-un dosar în care este vizată conducerea Direcției de Sănătate Publică Brașov, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei.
Potrivit surselor citate, este vorba despre un caz de luare de mită, dare de mită și folosire de informații ce nu sunt destinate publicității.
Vom reveni cu amănunte
