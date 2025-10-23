Percheziții DNA în Brașov, este vizată conducerea Direcției de Sănătate Publică

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Procurorii DNA efectuează joi 18 percheziții în Brașov, într-un dosar în care este vizată conducerea Direcției de Sănătate Publică Brașov, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit surselor citate, este vorba despre un caz de luare de mită, dare de mită și folosire de informații ce nu sunt destinate publicității.

Vom reveni cu amănunte