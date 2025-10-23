G4Media.ro
Alegerile pentru Primăria București și Consiliul Județean Buzău vor avea loc duminică,…

Alegerile pentru Primăria București și Consiliul Județean Buzău vor avea loc duminică, 7 decembrie. Campania electorală va dura doar două săptămâni

Guvernul a stabilit data de duminică, 7 decembrie 2025, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, primarul general al municipiului Bucureşti şi pentru primari în mai multe localităţi din ţară, transmite News.ro.

Perioada electorală va începe în data de 2 noiembrie 2025, data intrării în vigoare a hotărârii de guvern, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Campania electorală va dura două săptămâni.

Aceasta a precizat că toate termenele sunt reduse la jumătate, fiind vorba de alegeri parţiale. 

Alegerile locale parţiale vor avea loc în Bucureşti, pentru Primăria Capitalei, pentru Consiliul Judeţean Buzău şi în mai multe circumscripţii din ţară. 

Astfel, este vorba de alegeri parţiale în comuna Remetea, judeţul Bihor, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, comuna Marga, judeţul Caraş-Severin, comuna Dobromir şi comuna Lumina, judeţul Constanţa, oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, comuna Sopot, judeţul Dolj, comuna Valea Ciorii, judeţul lalomiţa, comuna Vânători, judeţul laşi, comuna Poienile de sub Munte şi comuna Şieu, judeţul Maramureş, comuna Cârţa, judeţul Sibiu.

