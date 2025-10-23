Au început pregătirile pentru sezonul de schi în Poiana Brașov / 80% din zăpada din sezonul trecut a fost creată artificial

Societatea care se ocupă de întreținerea domeniului schiabil din Poiana Brașov a început testele cu tunurile și lăncile pentru a fi gata în orice moment să acopere pârtiile cu zăpadă, anticipând un sezon similar celui din anul precedent, când procentul de zăpadă totală obținută artificial a ajuns la circa 80%, anunță Biz Brașov.

„Meteorologii ne asigura ca vom avea o iarna cu frig si zapezi dar noi vrem sa avem «armele» la îndemână. Testam tunurile și lăncile ca să fim gata de atac in orice moment. Felicitări echipei din Poiana”, a transmis viceprimarul Brașovului, Dan Ghiță.

Poiana Brașov este unul dintre cele mai dezvoltate domenii schiabile din România. După lucrări de modernizare din 2011, s-a trecut de la 50 ha de pârtii la peste 80 ha.

În contextul în care iernile naturale au tot fost imprevizibile, sistemul de producere a zăpezii artificiale a devenit indispensabil pentru menținerea funcționalității domeniului și atragerea turiștilor.