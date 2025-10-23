G4Media.ro
Trafic cu cocaină pe platforme online / Traficantul era plătit în monedă…

Sursa foto DIICOT

Trafic cu cocaină pe platforme online / Traficantul era plătit în monedă virtuală / O parte din droguri erau ridicate de cumpărători din vecinătatea unor școli

Articole23 Oct • 298 vizualizări 1 comentariu

Un bărbat de 34 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de trafic de droguri de mare risc, după ce a fost prins în flagrant când plasa cocaină pe raza sectorului 2 din municipiul București.

- articolul continuă mai jos -

- articolul continuă mai jos -

Pe 21 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui bărbat, în vârstă de 34 de ani,  cercetat  pentru trafic de droguri de mare risc.

Din materialul probator administrat a rezultat că, în perioada septembrie – octombrie 2025, bătbatul a procurat, deținut și vândut în municipiul București, în mod repetat, diferite cantități de cocaină.

„Metoda de comercializare a substanțelor interzise a fost de tip dead drop,  interacțiunea dintre inculpat și consumatori realizându-se prin intermediul unor platforme online. După stabilirea cantităților și încasarea prețului convenit (în monedă virtuală), inculpatul comunica cumpărătorului coordonatele locului în care erau ascunse drogurile.

Cercetările au reliefat că inculpatul a plasat o parte dintre drogurile de mare risc, inclusiv în proximitatea unor unități școlare”, au stabilit anchetatorii.

În cursul  zilei de 21.10.2025, bărbatul a fost prins în flagrant, pe raza sectorului 2 din municipiul București, imediat după ce a amplasat o cantitate de cocaină. Asupra sa a fost găsită o altă doză din același drog de mare risc, ce urma să fie comercializată prin metoda menționată anterior.

Sursa foto DIICOT

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate o parte dintre cantitățile de cocaină vândute, iar cu ocazia perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate alte 110 grame cocaină, mai multe cântare de precizie, precum și alte mijloace de probă.

Miercuri, 22 octombrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a bărbatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Tot traficul de droguri este supervizat de oameni din poliție, justiție și servicii.
    Dacă vând UN FIR de mărar la negru apar zeci și sute de controale!
    Droguri, trafic de carne vie, grupuri interlope TOATE există cu sprijinul statului român!

