Conductă de gaze subterană, spartă în urma unor lucrări de canalizare, în…

Sursa foto: Ina FASSBENDER / AFP

Conductă de gaze subterană, spartă în urma unor lucrări de canalizare, în Băile Olăneşti / Perimetru de siguranţă de 800 de metri / 35 de persoane au fost evacuate

23 Oct

O conductă de gaze subterană a fost spartă, joi, în urma unor lucrări de canalizare, în Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea. Pompierii au stabilit un perimetru de siguranţă de 800 de metri şi au evacuat 35 de persoane. Furnizarea gazului a fpst sistată, transmite News.ro.

”În  jurul orei 14.12, pompierii militari au fost înştiinţaţi prin apel la 112 de faptul că, în localitatea  Băile Olăneşti, strada Cheia, în  urma efectuării  unor lucrări la o reţea  de canalizare,  o conductă  de gaze subterană a fost spartă”, anunţă, joi, ISU Vâlcea.

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenţie, inclusiv echipajul CRBN – Chimic, Biologic, Radiologic, Nuclear. De asemenea,  au fost anunţate firmele specializate.

”Pentru protecţia cetăţenilor şi pentru ca intervenţia să se desfăşoare în  condiţii de siguranţă,  a fost  balizată zona pe o rază  de 800 m şi  au fost evacuate 35 de persoane  de la locuinţele din apropiere”, au precizat pompierii.

În  acest moment, alimentarea cu gaze este oprită.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

