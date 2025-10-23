Şef de biroul din cadrul ADP Sector 6, reţinut, fiind acuzat că şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei / Ar fi întocmit borderouri de predare false pentru autoturisme ridicate de pe domeniul public, iar banii i-ar fi pierdut la pariuri sportive
Un şef de biroul din cadrul ADP Sector 6 a fost reţinut, joi, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată. În perioada decembrie 2024 – august 2025, şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei din banii instituţiei, după ce ar fi întocmit borderouri de predare false pentru autoturisme ridicate de pe domeniul public. Surse judiciare afirmă că banii i-ar fi pierdut la pariuri sportive, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Astăzi, 23 octombrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Olt, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de delapidare în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată şi uz de fals în formă continuată”, a transmis, joi, Poliţia Capitalei.
Sursa citată a precizat că, în perioada decembrie 2024 – august 2025, ”un bărbat, în calitate de angajat al unei instituţii, şi-ar fi însuşit, în mod repetat, sumele de bani provenite din achitarea taxelor aferente autoturismelor ridicate de pe domeniul public, ca urmare a unor încălcări ale normelor rutiere, prin întocmirea unor borderouri de predare false”.
Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 331.000 de lei. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală.
Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că cel vizat este şef de birou în cadrul ADP Sector 6 şi şi-ar fi însuşit pe nedrept banii pe care i-au plătit oamenii să-şi recupereze maşinile, după ce au fost ridicate.
Banii luaţi din gestiunea instituţiei ar fi fost pierduţi la pariuri sportive.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 8 judeţe / Se fac cercetări într-un dosar de spălare de bani și delapidare de 35.000.000 de lei
Banca Naţională a Ungariei a făcut plângere la poliţie cu privire la renovarea sediului său / Invocă suspiciuni de delapidare, neglijenţă, fraudă şi abuz în serviciu
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.