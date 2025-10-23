Ministrul Educaţiei de la Chişinău propune „diplome duble” România-Moldova, pentru prevenirea exodului de studenţi şi avansarea spre Uniunea Europeană

Ministrul Educaţiei din Republica Moldova, Dan Perciun, propune României să încheie un acord de recunoaştere reciprocă a diplomelor universitare şi susţine că „diplomele duble” ar putea diminua plecarea tinerilor studenţi din Republica Moldova în România, transmite Agerpres.

Ministrul Dan Perciun a subliniat, joi, în cadrul unei şedinţe comune a rectorilor universităţilor din Republica Moldova şi România, că recunoaşterea reciprocă a diplomelor „ar fi cea mai avantajoasă formă de colaborare” în domeniul educaţiei.

„Noi facem eforturi foarte mari în Republica Moldova să creştem admiterea şi în ultimii doi ani avem constant un număr mai mare de absolvenţi de licee din ţară care aleg să înveţe în Republica Moldova. Este şi rezultatul investiţiilor care s-au făcut şi faptul că tinerii capătă mai multă încredere în statul Republica Moldova, având în vedere apropierea de Uniunea Europeană”, a spus el.

Dan Perciun a transmis felicitări universităţilor care au reuşit să înregistreze un număr mai mare de studenţi în acest an şi a promis că vor continua investiţiile şi campaniile ţintite pentru a-i convinge pe tineri să rămână acasă.

„Exodul de creier este o ameninţare pentru Republica Moldova. Noi avem nevoie de capacitate internă. În acest context, mi-ar plăcea să discutăm despre burse în România, dar, în acelaşi timp, despre diplome duble. Sunt mai multe universităţi care au aceste programe iniţiate cu colegii noştri şi aş fi curios dacă putem scala acest proces şi putem eventual reorienta anumită parte din resursele acordate de statul român în direcţia diplomelor duble. Cred că asta ar fi cea mai avantajoasă formă de colaborare pentru noi în acest moment şi s-ar alinia mai bine intereselor noastre fundamentale de a creşte capacitatea internă, pentru că fără capacitate suplimentară o să fie foarte greu să avansăm în procesul de integrare europeană”, a mai afirmat Perciun.

La şedinţa rectorilor universităţilor din Republica Moldova şi România au fost prezenţi şi Custodele Coroanei Române, Majestatea Sa Margareta, şi Alteţa Sa Regală Principele Radu.

Şedinţa a fost prezidată de rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie de la Chişinău, Emil Ceban, care este şi preşedintele Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, şi de rectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Sorin Cîmpeanu, care este preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România.