FCSB cedează pe teren propriu cu Bologna, scor 1-2, și rămâne cu trei puncte din trei etape în Europa League

FCSB a cedat în fața formației italiene Bologna, joi seară, scor 1-2, pe Arena Națională, în cea de-a treia etapă din grupa Europa League.

Bologna a început tare meciul, văzându-se clar că își dorește cele trei puncte, și a marcat rapid după ce Adrian Șut a pierdut o minge în propria treime. Oaspeții au fructificat printr-un contraatac, finalizat cu gol de Odgaard în minutul 9.

Nu a durat prea mult până când Bologna și-a dublat avantajul. Atacantul Dallinga a trimis balonul în poartă cu un voleu după o lovitură de la colțul terenului în minutul 12. Au urmat alte șanse pentru italieni, dar Târnovanu a ieșit la rampă și poarta roș-albaștrilor a rămas intactă.

Ultima parte a primei reprize i-a aparținut campioanei României care a atacat în serie și a fost foarte aproape de gol prin Thiam în minutul 41. Totuși, bucureștenii n-au marcat și prima parte s-a terminat cu scorul stabilit în minutul 12.

În a doua repriză Bologna a ieșit de la cabine încercând să conserve rezultatul, în timp ce FCSB și-a continuat ofensiva din sfârșitul primei reprize, ceea ce a dus la reușita lui Bîrligea din minutul 54, atunci când atacantul FCSB-ului a reluat acrobatic o minge de lângă Lucumi și a redus avantajul italienilor.

Au urmat încercări de egalare din partea băieților lui Elias Charalambous, dar fără succes și partida s-a terminat în favoarea Bolognei, care pleacă înapoi în Italia cu cele trei puncte.

FCSB rămâne cu o singură victorie în trei etape de Europa League și numără doar trei puncte. Următorul meci al campioanei României este cu UTA Arad în competiția internă, duminică, iar campania europeană și-o vor continua în Elveția pe 6 noiembrie, în compania lui Basel.

FINAL: FCSB cedează pe teren propriu în fața italienilor de la Bologna, scor 1-2, și numără trei puncte după trei etape de joc în Europa League

Min 90: Partea secundă a partidei se prelungește cu cinci minute

Min 86: Olaru îi lasă locul lui Dennis Politic

Min 83: Ngezana ezită să respingă un balon ajuns la punctul cu var și ajunge în posesia lui Orsolini care lovește bara transversală. Portarul era bătut

Min 81: Dallinga îl testează pe Târnovanu cu un șut la firul ierbii din afara careului, dar portarul bucureștenilor barează și de această dată

Min 79: Bologna irosește o ocazie uriașă de a se distanța pe tabelă

Min 72: Târnovanu o ține pe FCSB în meci după o paradă excepțională

Min 72: Charalambous vede cartonașul galben după proteste pe marginea terenului

Min 66: Lixandru intervine salvatorul în ultimul moment la pasa decisivă a lui Cambiaghi

Min 65: Iese Thiam, intră Octavian Popescu

Min 64: Thiam reușește o incursiune frumoasă în flancul stâng, îi pasează lui Olaru care se grăbește și șutează slab pe portar

Min 54: GOOOOL, Bîrligea reduce din diferență!!!! Miculescu a centrat pe a doua bara, apărarea adversă a respins și Bîrligea a reluat de lângă Lucumi într-un stil de mare atacant, 1-2!

Min 46: A doua parte începe cu două schimbări în tabăra FCSB-ului: intră Bîrligea și Tănase, părăsesc terenul Cisotti și Șut

PAUZĂ: FCSB termină la un deficit de două goluri prima parte a meciului, scor 0-2

Min 45+1: Șut trimite peste din lovitură liberă

Min 45: Trei minute suplimentare pentru această repriză

Min 41: Thiam ajunge într-o poziție favorabilă, păcălește un adversar în careu și trage bine la scurt, dar Skorupski își salveaza in extremis echipa. Șansă uriașă de revenire în joc

Min 40: A treia ocazie consecutivă pentru campioana României – Thiam reia pe deasupra cu capul

Min 38: Cisotti șutează anemic din afara careului, dar sunt semne că băieții lui Charalambous se trezesc în sfârșit

Min 37: FCSB contorizează prima ocazie, dar și ce ocazie! O lovitură de cap din corner îl pune la test pe Skorupski, care este nevoit să intervină în două serii

Min. 37: Rowe încearcă o foarfecă, dar execuția sa nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor fanilor

Min. 33: Orsolini ridiculizează apărarea roș-albastră, inclusiv pe Târnovanu și bagă mingea în poarta goală. Din fericire a fost ofsaid, scăpăm și de data asta

Min. 26: Târnovanu își salvează echipa cu o intervenție inspirată în fața lui Orsolini. Șansă mare de 0-3

Min. 25: Opt minute mai târziu continuă seceta de șanse la poarta lui Skorupski

Min. 17: FCSB nu a înregistrat în primul sfert de oră nici o ocazie

Min. 12. Bologna dublează rapid avantajul, 0-2! Dallinga bagă mingea în ațe după un corner

Min. 9: Adrian Șut pierde mingea în ultima treime și o pune pe Bologna pe contraatac, care nu ezită să fructifice șansa și Odgaard marchează pentru 0-1 pe Arena Națională. Start bun de partidă pentru italieni

Min. 5: Primul șut le aparține italienilor. Din fericire, încercarea se duce peste poarta lui Târnovanu

Min. 1: Start de meci

Ora 19.41: Echipele pășesc pe teren acompaniate de melodia oficială a Europa League

Ora 19.35: Fanii celor două tabere se întrec în cursa pentru cea mai frumoasă atmosferă de pe stadion

Ora 19.23: Iată echipele de start:

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Alhassan, Șut, Miculescu, Cisotti – Thiam

Bologna: Skorupski – Zortea, Lysaler, Lucumi, Lykogiannis – Moro, Freuler, Rowe, Odgaard, Orsonlini – Dallinga

Ora 19.20: Bună seara și bine v-am găsit la meciul FCSB – Bologna din etapa a treia a Europa League, de pe Arena Națională. Citește pe G4Media cele mai importante informații din partidă.