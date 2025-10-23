G4Media.ro
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 8 judeţe / Se fac cercetări…

Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 8 judeţe / Se fac cercetări într-un dosar de spălare de bani și delapidare de 35.000.000 de lei

Poliţiştii Capitalei, alături de alte structuri de aplicare a legii, au pus în executare, joi, 35 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmboviţa, Timiş, Cluj, Dolj şi Vâlcea, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare a banilor şi delapidare, transmite Agerpres.

„Din datele şi probele administrate până în prezent a reieşit faptul că mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ 35.000.000 de lei, utilizând, în acest sens, un lanţ de societăţi comerciale administrate de aceleaşi persoane, având ca scop disimularea provenienţei fondurilor obţinute iniţial dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de aproximativ 175.300.000 de lei”, informează Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), joi, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit anchetatorilor, suma iniţială ar fi fost transferată, în aceeaşi zi, prin mişcări rapide şi nejustificate, în conturile a două societăţi comerciale, urmărindu-se astfel fragmentarea şi disimularea originii fondurilor. Ulterior, în baza unor contracte fictive, s-ar fi realizat transferul sumei de aproximativ 35.000.000 de lei în contul personal al administratorului firmei care a obţinut creditul iniţial.

Totodată, prima societate comercială ar fi beneficiat şi de fonduri nerambursabile, în valoare totală de peste 85.500.000 de lei.

În urma activităţilor desfăşurate, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptelor.

„În acest context, joi au fost puse în executare 35 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmboviţa, Timiş, Cluj, Dolj şi în judeţul Vâlcea, mai multe persoane urmând a fi conduse la audieri”, arată sursa citată.

De asemenea, au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare a banilor şi delapidare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

