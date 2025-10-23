Enigma Festival 2026 – Cum se va extinde festivalul și ce surprize pregătesc organizatorii

După ediția de anul acesta, care a adus în ambele zile câte 3.000 de participanți dintre care și mulți turiști, Enigma Festival începe pregătirile pentru ediția din 2026.

Festivalul rămâne unul desfășurat pe 2 zile așa cum au fost ultimele 2 ediții, detaliile exacte urmând să fie anunțate de organizatori în cel mai scurt timp.

Baza line-up-ului va rămâne Valeron, deja un nume clasic pentru festival, dar organizatorii fac eforturi pentru a aduce și alți artiști de renume.

„Selecția artiștilor a fost o continuare firească a identității Enigma. Totul a fost gândit pentru un flux sonor coerent și memorabil.” a declarat Ioana Alexe, PR Manager Enigma, pentru G4Media.

Anul acesta Valeron a fost acompaniat de Orchestra Metropolitană din București, iar setul a fost condus de Maestrul Daniel Jinga, Maestru de Cor al Corului Operei Naționale din București și Dirijor Principal al Orchestrei Simfonice Muntenia din Târgoviște. Alte nume precum Reznik, parte din grupul muzical Keinemusik și trupa daneză WhoMadeWho au livrat publicului o atmosferă energică și dansantă în a doua zi a festivalului

Numele deja consacrate care au fost și vor fi prezente la Enigma au un fanbase destul de loial care îi urmăresc la reprezentațiile lor din alte orașe, iar Bucureștiul nu face excepție. Această rețetă ajută la sporirea turismului și a economiei locale, prin fluxul de oameni veniți din țară și din afară pentru experiența Enigma.

Lansat în 2023, Enigma Festival s-a afirmat ca un eveniment provocator în inima Bucureștiului, captivând publicul cu amestecul său unic de ritmuri electronice și simfonie clasică. Această unicitate de sound și atmosferă promit să aducă și mai mulți turiști români și internaționali, exploatând astfel potențialul pe care orașul îl are.

Pentru anii următori, organizatorii își propun să-și depășească din nou limitele, având în plan o ediție bonus, pe lângă cea din București. Despre evoluția festivalului, tot Ioana Alexe a spus că „După colaborarea cu Scorpios Mykonos, pregătim ediții speciale în locații selecte din Europa în 2026. Ne dorim să ducem această energie mai departe, păstrând însă esența: eleganță, profunzime și conexiune.”

Enigma Festival își propune să devină un nume relevant în categoria festivalurilor din București și dorește să se autodepășească cu fiecare ediție, iar pentru 2026 se ia în calcul chiar organizarea a două ediții.