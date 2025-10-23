Centrala atomică de la Zaporojie este din nou alimentată cu energie electrică, după 30 de zile de întrerupere
Centrala atomică ucraineană de la Zaporojie, ocupată de forţele ruse, este alimentată din nou cu energie electrică, după o întrerupere de 30 de zile, a anunţat joi conducerea instalată de Moscova, conform agenției de știri Reuters, citate de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Cea mai mare centrală atomică din Europa, cu şase reactoare, nu produce în prezent energie, dar are nevoie de alimentare electrică din exterior pentru răcirea celor şase reactoare. În timpul penelor de curent, intră în funcţiune în acest scop generatoare diesel de rezervă.
În regiune se dau lupte între ruşi şi ucraineni, iar Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA) urmăreşte permanent situaţia centralei ocupate. Rusia şi Ucraina s-au acuzat reciproc de multe ori de bombardamente la Zaporojie – obiectiv ocupat de ruşi în primele săptămâni ale invaziei începute în februarie 2022 – şi de recenta întrerupere a curentului.
„Reluarea alimentării cu energie (este) un pas cheie către siguranţa nucleară”, a comunicat AIEA pe platforma X.
Un comunicat al conducerii ruse a centralei mulţumeşte Agenţiei pentru contribuţia la un armistiţiu local, care a permis efectuarea reparaţiilor la reţeaua electrică şi exprimă speranţa că armistiţiul va continua până la încheierea lucrărilor la a doua linie, întreruptă din 7 mai.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pene de curent în aproape toată Ucraina după noi atacuri ruseşti / În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice şi a reţelei feroviare ucrainene
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.