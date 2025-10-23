Centrala atomică de la Zaporojie este din nou alimentată cu energie electrică, după 30 de zile de întrerupere

Centrala atomică ucraineană de la Zaporojie, ocupată de forţele ruse, este alimentată din nou cu energie electrică, după o întrerupere de 30 de zile, a anunţat joi conducerea instalată de Moscova, conform agenției de știri Reuters, citate de Agerpres.

Cea mai mare centrală atomică din Europa, cu şase reactoare, nu produce în prezent energie, dar are nevoie de alimentare electrică din exterior pentru răcirea celor şase reactoare. În timpul penelor de curent, intră în funcţiune în acest scop generatoare diesel de rezervă.

În regiune se dau lupte între ruşi şi ucraineni, iar Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA) urmăreşte permanent situaţia centralei ocupate. Rusia şi Ucraina s-au acuzat reciproc de multe ori de bombardamente la Zaporojie – obiectiv ocupat de ruşi în primele săptămâni ale invaziei începute în februarie 2022 – şi de recenta întrerupere a curentului.

„Reluarea alimentării cu energie (este) un pas cheie către siguranţa nucleară”, a comunicat AIEA pe platforma X.

Un comunicat al conducerii ruse a centralei mulţumeşte Agenţiei pentru contribuţia la un armistiţiu local, care a permis efectuarea reparaţiilor la reţeaua electrică şi exprimă speranţa că armistiţiul va continua până la încheierea lucrărilor la a doua linie, întreruptă din 7 mai.