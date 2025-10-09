Bolojan, despre preţul energiei: Nu este cel mai mare din Europa, dar la puterea noastră de cumpărare este evident că este un preţ mare

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că România nu are cel mai ridicat preţ al energiei electrice din Europa, dar pentru puterea de cumpărare a românilor preţul este unul mare. ”Avem o subproducţie de energie. Ce înseamnă? În aceşti ani am închis capacităţi energetice, deci centrale, în principal pe cărbune, dar nu am pus în locul lor în ritmul în care s-au închis alte surse de energie. Deci nu am terminat centrale pe gaz”, a explicat el, transmite News.ro.

”Nu este cel mai mare preţ (la energie – n.r.) din Europa în România, dar la puterea noastră de cumpărare, la realităţile din această parte de Europă, este evident că este un preţ mare. Aceasta este realitatea şi nu are rost să o ocolim. Şi acest preţ ar putea să fie mai mic, pe de o parte, să fie mai suportabil din punct de vedere social şi sprijinul pe care Guvernul îl acordă familiilor cu venituri mici vine să compenseze această realitate, pe de o parte, dar este foarte important şi pentru competitivitatea firmelor româneşti. Dacă firmele româneşti sunt într-o competiţie cu companii din toată Europa pe pieţele europene, în mod evident acolo unde preţul energiei este o componentă importantă de cost, gândiţi-vă în industriile unde se foloseşte multă energie, zona metalurgică, de exemplu, sau zona de petrochimie, aici costurile de energie au ponderi foarte mari. Costul energiei îţi afectează competitivitatea, deci avem un interes strategic ca ţară să ţinem acest cost al energiei mic”, a afirmat Ilie Bolojan, joi seară, la B1 Tv.

El a explicat ce trebuie făcut pentru ca preţul energiei să scadă.

”Pentru asta nu trebuie să facem declaraţii politice, de astea am tot făcut. Trebuie să facem câteva lucruri de bază care să meargă la cauzele acestei stări de fapt. Şi sunt câteva cauze pe care trebuie să le discutăm foarte deschis şi oamenii din zonă le cunosc. În primul rând avem o subproducţie de energie. Ce înseamnă? În aceşti ani am închis capacităţi energetice, deci centrale, în principal pe cărbune, dar nu am pus în locul lor în ritmul în care s-au închis alte surse de energie. Deci nu am terminat centrale pe gaz”, a precizat premierul.

El s-a referit la situaţia centralei de la Iernut.

”Gândiţi-vă că avem o centrală de 400 de megawaţi la Iernut, în judeţul Mureş, pe care am început-o din 2016 şi de 10 ani n-am fost în stare să o terminăm. Şi acum a trebuit să reziliem contractul a doua oară cu firma constructoare şi am convenit cu Romgaz să termine lucrările, pentru că sunt peste 90% finalizate, pe cont propriu, în aşa fel încât să putem intra în Sistemul Energetic Naţional cu un producător important. Deci trebuie să avem mai multă producţie. Avem câteva hidrocentrale care ar putea fi puse în funcţiune într-un an, un an şi jumătate, care ar putea să compenseze parţial acest deficit de producţie şi trebuie să le terminăm şi nu să ne blocăm în tot felul de aspecte birocratice”, a declarat premierul.

Bolojan a subliniat că s-a investit în eficienţa energetică a populaţiei, dar nu a fost făcut eficient Sistemul Energetic Naţional.

”Am făcut eficienţă energetică în multe case de români, acordând granturi, facilităţi, vouchere, pentru componenta de anvelopare termică, pentru amplasarea de panouri fotovoltaice, dar n-am făcut eficient sistemul naţional. O gravitate foarte mare. Asta înseamnă că tot ce am avut fotovoltaic nu este dublat de stocare. Şi noi avem o supraproducţie la prânz, unde practic energia este gratis, dar avem un deficit de producţie seara. Dacă am fi avut stocare prin baterii sau am fi dezvoltat prin pompaj pe termen lung în zona de hidro sisteme de stocare, am fi fost în situaţia în care ceea ce produceam în plus la prânz stocam şi dădeam drumul seara şi în felul acesta nu am fi avut acea achiziţie scumpă de energie care în coşul de energie ridică preţul”, a afirmat Ilie Bolojan.