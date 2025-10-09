Bolojan, despre alegerile la Primăria Capitalei: Astăzi nu avem un acord în coaliție pentru a organiza alegeri în toamnă / Despre faptul că Drulă l-ar fi numit „șantajabil”: A interpretat așa pentru că în coaliție s-a discutat ca fiecare partid să aibă propriul candidat

Premierul Ilie Bolojan afirmă că dacă până săptămâna viitoare nu se adoptă o Hotărâre privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, termenul prevăzut de lege nu mai poate fi respectat astfel încât alegerile să se poată desfășura anul acesta.

„Pot spune că astăzi nu avem un acord în coaliție pentru organizarea alegerilor în această toamnă”, a recunoscut premierul în emisiune la B1Tv.

Bolojan a afirmat că el personal consideră că organizarea alegerilor cât mai repede ar fi un lucru benefic pentru Capitală, mai ales că actualul primar interimar „nu are toată legitimitatea în spate”.

Premierul a fost întrebat cum comentează faptul că reprezentantul USR Cătălin Drulă l-ar fi numit „șantajabil”, în contextul în care Guvernul nu se grăbește să decidă asupra organizării alegerilor. Reamintim, Drulă și-a anunțat deschis intenția de a candida la Primăria Capitalei și chiar și-a început campania. În mai multe rânduri, Drulă și-a exprimat dorința de a obține sprijinul comun al PNL-USR, pentru candidatura sa.

Premierul Ilie Bolojan a răspuns că „interpretarea” lui Drulă în ceea ce-l privește se referă la aspecte care țin de politică”.

„În coaliție au fost discuții să facem alegeri mai repede, dar și PNL, și PSD, și USR s-ar duce cu un candidat propriu și cred că asta a interpretat (Drulă – n.red) ca o formă de condiționare… Eu cred că și așa în coalitie, cu o anumită dinamică – nici nu e ușor să menținem solidaritatea și în același timp și atenția pentru electoratul fiecărui partid în parte – alegerile ar fi o tensiune și mai mare”, a comentat Bolojan. El a mai adăugat că speră ca până săptămâna viitoare să existe o decizie la nivelul coaliției.

Cătălin Drulă arată că nu a folosit termenul „șantajabil”, în momentul în care a criticat faptul că Guvernul ar trebui să respecte legea și să adopte decizia privind organizarea alegerilor.

„Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă îi cere premierului Bolojan să nu respecte legea și nu a avut ieșire pentru că în esență asta îi cere, să nu respecte legea dacă PSD-ului nu-i convine. Faptul că am ajuns să discutăm despre asta în termeni atât de relaxați de la vârful statului român, faptul că cei de la PSD îndeamnă sau chiar șantajează un guvern și pe domnul Bolojan să nu cumva să respecte legea… este reprobabil. Fiecare cetățean din țara asta de dimineață până seara respectă legile, de ce Guvernul României nu ar face-o? Normal că atributul este la Ilie Bolojan, el este subiectul unui șantaj în acest moment. Mă bazez pe tăria lui de om politic să nu cedeze acestui șantaj și să respecte legea” – a fost afirmația lui Drulă, la care Bolojan a făcut referire în cadrul emisiunii de la B1TV.