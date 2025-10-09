Reuniune de criză în Germania pentru a anula interdicția prevăzută de UE privind comercializarea de noi motoare termice începând cu 2035

Cancelarul german Friedrich Merz primește joi, 9 octombrie, actorii cheie ai unei industrii auto în criză, care încearcă să ridice interdicția programată a motoarelor termice în UE, din cauza incapacității de a rezista concurenței chineze în domeniul mobilității electrice, scrie Le Figaro.

Șeful guvernului și mai mulți miniștri vor discuta cu actorii din sector, constructori, furnizori, sindicate, lobbyiști și președinții regiunilor care găzduiesc bastioane ale industriei auto. „Este vorba de a găsi soluții cât mai repede posibil pentru a oferi perspective acestei industrii cheie din Germania”, a declarat miercuri Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al guvernului, în cadrul unei conferințe de presă.

Anunțurile privind scăderea vertiginoasă a profiturilor, disponibilizările și restructurările evidențiază aproape în fiecare săptămână fragilitatea modelului economic german, susținut mult timp de cererea mondială și de energia ieftină importată din Rusia. Între întârzierea față de modelele electrice chinezești de calitate și mai ieftine și infrastructurile insuficiente, criza afectează marii constructori – Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz – dar și furnizori importanți precum Bosch sau ZF, precum și întreaga rețea de IMM-uri subcontractante care constituie coloana vertebrală a sectorului.

Sectorul a pierdut peste 50.000 de locuri de muncă într-un an, dintr-un total de aproximativ 800.000, potrivit EY. Pe lângă concurența chineză, industria auto germană suferă din cauza creșterii costurilor energiei de la invazia rusă în Ucraina, a scăderii cererii mondiale și, mai recent, a taxelor vamale americane de 15% impuse asupra mașinilor europene.

Printre subiectele centrale ale „summitului” convocat de Friedrich Merz se numără interdicția prevăzută de UE privind comercializarea de noi motoare termice începând cu 2035, o măsură menită să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să favorizeze dezvoltarea mobilității electrice.

Producătorii europeni se opun cu vehemență acestei măsuri

Mulți producători europeni ar dori ca această dată limită să fie eliminată, pentru a se putea adapta la o tranziție electrică considerată mai lentă decât se preconiza. Friedrich Merz a pledat luni pentru abandonarea acesteia, considerând măsura „eronată”. Acest lucru ar putea reaprinde tensiunile în cadrul coaliției sale cu social-democrații din SPD, care doresc menținerea acesteia.

UE s-a angajat să se pronunțe în curând asupra acestui dosar. Potrivit mai multor mass-media germane, la Bruxelles ar putea fi propus un compromis, care vizează flexibilizarea interdicției fără a o elimina complet.

Prelungirea utilizării anumitor vehicule termice echipate cu dispozitive de extindere a autonomiei sau a vehiculelor hibride reîncărcabile după 2035 ar permite „asigurarea competitivității industriei noastre și a mii de locuri de muncă în Europa”, a pledat miercuri Stefan Hartung, CEO al Bosch, primul furnizor mondial de componente auto.

Soluții „falsificate” pentru ONG-ul Transport & Environment (T&E), care a îndemnat miercuri guvernul să „respecte obiectivele europene” în materie de CO?.

O diferență de preț din ce în ce mai mică

Ministrul finanțelor Lars Klingbeil, un social-democrat, dorește să încurajeze germanii să treacă la mașinile electrice prin prelungirea cu cinci ani a avantajelor fiscale care expiră la începutul anului 2026.

În ceea ce privește Verzii germani, aceștia subliniază în mod constant că mobilitatea electrică este tehnologia viitorului și că prelungirea utilizării motoarelor termice nu va face decât să adâncească decalajul dintre Germania și China.

Însă, în cele din urmă, participanții la summitul convocat de domnul Merz „vor discuta mult și vor decide puțin, mai ales pentru că deciziile se iau la nivel european”, observă Frank Schwope, specialist în acest sector la Universitatea FHM din Köln.

„Ceea ce avem nevoie în Germania nu este încă un summit industrial, ci un program care să acționeze asupra costurilor și competitivității țării”, comentează Ferdinand Dudenhöffer, expert al Centrului de Cercetare Automobile (CAR) din Bochum.

Potrivit unui studiu al acestui centru publicat miercuri, diferența dintre prețul mașinilor electrice și al celor cu motor termic nu a fost niciodată atât de mică, ceea ce, în opinia sa, face ca orice punere în discuție a interzicerii motoarelor cu combustie începând din 2035 să fie nejustificată.