Atacuri masive în regiunea Zaporojie: 679 de lovituri în 24 de ore, doi civili uciși și 11 răniți

Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi – o femeie de 66 de ani şi un băiat de 7 ani – şi 11 răniţi, a relatat şeful administraţiei militare a regiunii, Ivan Fedorov, prin intermediul aplicaţiei Telegram, informează sâmbătă EFE, transmite Agerpres.

„În total, în ultima zi, ocupanţii au efectuat 679 de atacuri împotriva a 14 aşezări din regiunea Zaporojie”, a scris Fedorov.

Printre acestea s-au numărat patru atacuri cu rachete asupra oraşului Zaporojie şi 11 atacuri aeriene asupra oraşelor Bilenke, Zaliznîşne, Uspenivka, Malînivka şi Poltavka, precum şi numeroase atacuri cu drone.

Au fost raportate 68 de pagube aduse clădirilor înalte, locuinţelor private, maşinilor şi instalaţiilor de infrastructură socială.

Zaporojie (Запоріжжя), fost Aleksandrovsk, este un oraș din sud-estul Ucrainei, pe râul Nipru, reședința regiunii cu același nume. Fondat ca fortăreață în 1770, orașul a devenit un important nod industrial și feroviar, mai ales după construirea Centralei Hidroelectrice Dneproghes (1927–1932). Industria locală include metalurgie, producția de automobile și chimie, iar orașul este și centru educațional și cultural, cu circa 723.000 locuitori în 2021, majoritatea ucraineni.

În apropiere se află Centrala nucleară Zaporije, cea mai mare din Europa, cu șase reactori VVER-1000 și o putere totală de 5.700 MWe, generând peste 20% din electricitatea Ucrainei. Primele cinci unități au fost pornite între 1985 și 1989, iar a șasea în 1995, toate fiind recent modernizate pentru a-și prelungi durata de viață. În timpul invaziei ruse din 2022, centrala a fost parțial ocupată, dar a continuat să funcționeze sub personal ucrainean, cu monitorizare IAEA. Din cauza vechimii reactoarelor și a luptelor pe fondul războiului din Ucraina, siguranța nucleară rămâne o îngrijorare internațională.